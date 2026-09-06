Resident Evil sarà l'ultimo film di Zach Cregger legato a un grande franchise

Nel corso di un'intervista, Zach Cregger ha detto che Resident Evil sarà il suo ultimo film legato a un franchise: il regista desidera tornare a dedicarsi a progetti originali, come quelli che lo hanno reso celebre finora.

"Non sono mai stato contattato per un altro franchise", ha spiegato Cregger. "Forse è successo, ma il messaggio non mi è arrivato perché sono stato molto chiaro sul fatto che non lo farò. Farò Resident Evil, dopodiché per me è finita qui."

"Non voglio scrivere qualcosa in cui devo assicurarmi di inserire diversi elementi per soddisfare determinate persone", ha proseguito il regista. "Voglio semplicemente soddisfare me stesso. E l'unico motivo per cui penso che per me vada bene fare Resident Evil è perché sono entusiasta dei giochi."

"Mi piace la storia che ho concepito con i giochi, e la sto realizzando per me. Penso che questo film sia forte e spero che soddisfi le aspettative dei fan, perché sono un fan anch'io e sto soddisfacendo le mie."

"Sto realizzando il film di Resident Evil che avrei voluto esistesse, quindi posso farlo con il cuore leggero e la coscienza pulita, senza sentire di essere preso per il c**o da qualche strana dinamica dell'industria."