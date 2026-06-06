BioEden: Broken Arms Games presenta un gestionale solarpunk tra ambiente e simulazione

A differenza di tanti prodotti simili, l'approccio del team di Acqui Terme è solarpunk, ovvero positivo verso la tecnologia e il futuro, nonostante anche in questo caso l'umanità abbia portato il pianeta quasi al punto del non ritorno.

Broken Arms Games, studio italiano già noto per il successo di Hundred Days , ha svelato i primi dettagli di BioEden, il loro nuovo progetto in arrivo su PC e console nel corso di quest'anno. Si tratta di un simulatore gestionale che mette il giocatore di fronte alla sfida di ripulire un pianeta inquinato, cercando di far rinascere la vita attraverso la creazione di biomi protetti in cupole specializzate.

Secondo quanto dichiarato da Elisa Farinetti, game designer dello studio e co-fondatrice di Broken Arms Games, il gameplay varia sensibilmente in base alle scelte del giocatore: "Il giocatore avrà a disposizione 5 gilde , ognuna con un approccio diverso all'obiettivo comune. Ad esempio, la Gilda Tecnologica spinge verso un uso più intensivo della tecnologia, mentre quella Ristoratrice premia chi ricicla e ottimizza le risorse. Questo rende l'esperienza unica in ogni playthrough, con una gestione del rischio che dipende strettamente da quanto il giocatore decide di consumare l'ambiente esterno."

All'interno di questi ambienti protetti, l'azione si sposta su una gestione più puntuale degli spazi : qui è necessario riprodurre condizioni ambientali perfette, gestendo umidità, flora e fauna per ricreare l'habitat ideale per poter accogliere nuovamente sul pianeta oltre 30 specie diverse. Queste andranno sbloccate ricercando frammenti di DNA, che daranno una sorta di progressione a tutta la partita.

Il cuore dell'esperienza di BioEden si basa su un sistema a due loop complementari. All'esterno del bioma prescelto, il giocatore deve esplorare un mondo segnato dal "Grande sconvolgimento" (Great Unraveling in inglese) per recuperare le risorse fondamentali, riciclando materiali necessari per lo sviluppo e bonificando l'ambiente. In questa fase il gioco si comporta da gestionale piuttosto classico : partendo da una base occorrerà creare le infrastrutture necessarie per estrarre minerali, bonificare gli specchi d'acqua e in generale raccogliere le risorse fondamentali per costruire e mantenere i biomi che dovremo ricreare all'interno delle cupole.

Tra Solarpunk e realtà italiana

Un elemento distintivo di BioEden è l'ispirazione al movimento solarpunk. A differenza delle distopie cyberpunk tipiche della cultura pop, lo studio ha cercato di trasmettere un messaggio più positivo e propositivo, immaginando un futuro dove la tecnologia e la natura possano convivere in simbiosi. È vero che ci troviamo di fronte a pianeti devastati dall'uso intensivo da parte dell'uomo, ma grazie alla tecnologia sarà possibile ripristinare il loro equilibrio e riportare la vita sulle loro superfici.

Il mondo esterno alla cupola va sfruttato per le risorse e bonificato

La volontà di affrontare il tema del cambiamento climatico nasce anche dall'esperienza diretta dello studio. "Quando lavoravamo a Hundred Days, parlando con i viticoltori ci siamo resi conto di quanto l'impatto del clima affligga il loro lavoro quotidiano", spiega Farinetti. "Non solo nella scelta delle viti da usare, che devono essere sempre più resistenti al caldo e alla siccità, ma anche dal punto di vista territoriale. I viticoltori si stanno spostando sempre più a nord, per poter continuare a produrre il proprio vino". Riflettendo su queste dinamiche, il team di sviluppo ha cominciato a pensare a BioEden. Un gioco che però non vuole essere un manifesto rivoluzionario, ma un prodotto di intrattenimento che, attraverso le dinamiche di simulazione, porti il giocatore a riflettere sul futuro e sulla sostenibilità.

L'approccio, infatti, è quello classico dello studio, con un gameplay che mira a bilanciare la complessità tipica dei titoli manageriali "hardcore" con un'esperienza accessibile, ispirandosi a serie come quelle di Two Point Studios. L'obiettivo è offrire profondità senza trasformare il videogioco in un lavoro, garantendo una progressione che si adatti sia ai neofiti che ai veterani del genere, il tutto accompagnati da Charles, un piccolo orb che funge da guida nelle fasi iniziali.