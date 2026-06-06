Witchspire ha un trailer di lancio in accesso anticipato su Steam

Envar Games ha pubblicato il trailer di lancio di Witchspire, quando mancano pochi giorni al debutto del gioco in accesso anticipato su Steam: sarà disponibile sulla piattaforma Valve a partire dal 10 giugno.
Curioso mix fra azione, avventura, survival e ambientazione open world, Witchspire ci metterà nei panni di una strega chiamata a rispondere al misterioso richiamo di un'entità che cela segreti destinati a cambiare il destino del mondo.
A differenza dei tradizionali survival game, qui la raccolta delle risorse è strettamente legata ai poteri magici: quando il legname scarseggia è possibile evocare intere foreste, mentre la mobilità viene garantita da balzi sovrannaturali e teletrasporti che consentono di raggiungere zone elevate o schivare gli attacchi dei nemici.
Anche il lavoro più pesante può essere affidato alla magia, grazie a picconi incantati capaci di raccogliere materiali in autonomia. Sebbene la fame non rappresenti una minaccia mortale, le risorse restano fondamentali per recuperare energie e potenziare le proprie capacità.
Uno scenario magico ma insidioso
Le terre selvagge che circondano la Witchspire ospitano numerose creature, molte delle quali possono diventare preziosi alleati: dopo averle sconfitte in battaglia, sarà possibile raccoglierne gli spiriti e trasformarle in famigli fedeli.
Ogni creatura può essere allevata, sviluppata e specializzata per adattarsi alle esigenze del giocatore, creando un sistema di progressione che premia la pianificazione e la costruzione di legami duraturi.
Inoltre, attraverso la proiezione astrale, le streghe possono liberarsi dalla gravità e costruire la dimora ideale per la propria congrega. Questo approccio offre grande libertà creativa, permettendo di realizzare basi sempre più elaborate e funzionali.
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