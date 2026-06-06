Witchspire ha un trailer di lancio in accesso anticipato su Steam

Envar Games ha pubblicato il trailer di lancio di Witchspire, quando mancano pochi giorni al debutto del gioco in accesso anticipato su Steam: sarà disponibile sulla piattaforma Valve a partire dal 10 giugno.

Curioso mix fra azione, avventura, survival e ambientazione open world, Witchspire ci metterà nei panni di una strega chiamata a rispondere al misterioso richiamo di un'entità che cela segreti destinati a cambiare il destino del mondo.

A differenza dei tradizionali survival game, qui la raccolta delle risorse è strettamente legata ai poteri magici: quando il legname scarseggia è possibile evocare intere foreste, mentre la mobilità viene garantita da balzi sovrannaturali e teletrasporti che consentono di raggiungere zone elevate o schivare gli attacchi dei nemici.

Anche il lavoro più pesante può essere affidato alla magia, grazie a picconi incantati capaci di raccogliere materiali in autonomia. Sebbene la fame non rappresenti una minaccia mortale, le risorse restano fondamentali per recuperare energie e potenziare le proprie capacità.