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Un nuovo StarCraft potrebbe essere in sviluppo, ma non da Blizzard

Una testata coreana riferisce che un nuovo StarCraft potrebbe essere attualmente in sviluppo, con un progetto proveniente da una collaborazione tra Blizzard e una compagnia coreana.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   02/09/2026
Nova in StarCraft Ghost

Riemerge una voce di corridoio che era già spuntata in passato, ovvero che un nuovo StarCraft sarebbe in sviluppo ma non da parte di Blizzard, bensì derivante da un accordo con Nexon che starebbe portando avanti il progetto in outsourcing rispetto alla compagnia americana.

La questione era già emersa lo scorso febbraio, quando si parlava di un possibile sparatutto di StarCraft in sviluppo presso Nexon, ma riemerge ora attraverso una testata coreana che riporta quanto riferito da una fonte interna piuttosto convincente, la quale avrebbe confermato che l'accordo tra le compagnie sarebbe praticamente finalizzato.

Non è chiaro se il progetto riguardi il presunto sparatutto, che sarebbe dunque una sorta di spin-off della serie, o un vero e proprio nuovo capitolo nella forma di strategico classico.

Uno strategico classico o uno sparatutto?

L'accordo consentirebbe a Nexon di sviluppare il nuovo StarCraft con una certa libertà creativa, gestendo direttamente l'intero progetto, ma la proprietà intellettuale resterebbe comunque in mano a Blizzard, così come la direzione generale della serie.

StarCraft e StarCraft II sono due titoli che restano molto popolari presso il pubblico coreano, nonostante la serie sia ormai ferma da 16 anni, e il fatto che lo sviluppo possa passare a un team locale potrebbe avere senso anche in quest'ottica.

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Tuttavia, non è chiaro di cosa si tratti: data la mole di voci di corridoio al riguardo, viene da pensare che possa essere il nuovo sparatutto di StarCraft, che riemerge a cadenza regolare tra le voci di corridoio e potrebbe dunque essere sviluppato da Nexon.

Ricordiamo che il 12 e 13 settembre si terrà la BlizzCon 2026, evento dal quale potrebbero emergere diverse novità e potrebbe forse portare anche all'annuncio di questo misterioso nuovo StarCraft.

#Activision Blizzard
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