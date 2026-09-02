Un nuovo StarCraft potrebbe essere in sviluppo, ma non da Blizzard

Riemerge una voce di corridoio che era già spuntata in passato, ovvero che un nuovo StarCraft sarebbe in sviluppo ma non da parte di Blizzard, bensì derivante da un accordo con Nexon che starebbe portando avanti il progetto in outsourcing rispetto alla compagnia americana.

La questione era già emersa lo scorso febbraio, quando si parlava di un possibile sparatutto di StarCraft in sviluppo presso Nexon, ma riemerge ora attraverso una testata coreana che riporta quanto riferito da una fonte interna piuttosto convincente, la quale avrebbe confermato che l'accordo tra le compagnie sarebbe praticamente finalizzato.

Non è chiaro se il progetto riguardi il presunto sparatutto, che sarebbe dunque una sorta di spin-off della serie, o un vero e proprio nuovo capitolo nella forma di strategico classico.