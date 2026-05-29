StarCraft 2 aggiornato ancora: meno lavoratori iniziali e focus sulle fasi iniziali e centrali del gioco

È arrivato a sorpresa un nuovo aggiornamento di StarCraft 2 sul Public Test Realm (PTR) che si propone di modificare il ritmo delle partite . Come spiegato dagli sviluppatori, il focus di questa patch è "estendere l'esperienza delle fasi iniziali e intermedie del gioco", permettendo agli utenti di mantenere la competitività gestendo da una a tre basi per periodi più lunghi.

L'intervento più significativo riguarda l'economia di base. Il numero di lavoratori iniziali è stato ridotto da 12 a 8, rallentando di fatto le primissime battute di gioco. Parallelamente, è stata rivista la distribuzione delle risorse: minerali e geyser di vespene sono stati ribilanciati per offrire un totale di risorse per base leggermente superiore (da 10.800 a 11.200 per i minerali e da 4.500 a 5.000 per il gas).

In linea con questi rallentamenti generali, le strutture principali di tutte e tre le razze (Centro di Comando, Comando Alleato e Vivaio/Tana/Alveare) forniscono ora un numero inferiore di rifornimenti.

Sul fronte dei Protoss, il team ha cercato di rendere più viabile l'utilizzo dei normali Portali prima della loro trasformazione. La ricerca per il Portale Dimensionale è stata spostata dal Nucleo Cibernetico al Portale stesso e ora accelera il tempo di produzione delle unità del 35%. La trasformazione richiederà inoltre un costo in minerali e gas, mentre i tempi di ricarica e produzione di varie unità (Zeloti, Adepti, Persecutori, ecc.) sono stati ricalibrati. Tra le altre modifiche, i danni della Tempesta Psionica dell'Alto Templare sono stati lievemente ridotti, e al Disgregatore è stato aggiunto un attacco "fantasma" per migliorarne la gestione.

Per quanto riguarda gli Zerg, il tasso di espansione del Biostrato è stato rallentato. Modifiche rilevanti interessano gli Infestatori, che ora dispongono di un attacco automatico di base e possono lanciare il Manto Microbico (la cui portata è stata aumentata) senza necessitare di un potenziamento preventivo. Le Vipere, inoltre, potranno usare l'abilità Rapimento anche sui Carri d'Assedio Terran posizionati. Da notare anche la riduzione della velocità base dei Sorveglianti privi del potenziamento per il movimento.

In casa Terran, l'attenzione si è concentrata in particolar modo sul Fantasma. L'unità richiede ora 3 rifornimenti invece di 2 e ha visto la propria salute ridotta da 125 a 100. Tuttavia, l'abilità Puntamento Stabile è stata potenziata: pur costando più energia (75 invece di 50), infligge danni maggiori e, soprattutto, non si annulla più se l'unità subisce danni durante il lancio.

Blizzard continua a supportare StarCraft 2, nonostante non sia il suo pensiero principale, considerando i tanti giochi live service che mantiene contemporaneamente, come Overwatch e Diablo 4.