Anthropic presenta Fable 5.1 e Mythos 5.1 con importanti novità

Anthropic ha ufficialmente annunciato Fable 5.1 e Mythos 5.1 , con una serie di miglioramenti importanti e prezzi più convenienti per gli sviluppatori. A soli tre mesi dal debutto di Fable 5, le novità rendono il modello ancora più efficiente nella risoluzione di problemi a lungo termine e nello sviluppo software. Scopriamo quindi tutte le principali novità introdotte da Anthropic e i miglioramenti di cui potranno beneficiare gli utenti.

Le novità di Fable 5.1 e Mythos 5.1

Partiamo da Fable 5.1: il nuovo modello offre prestazioni superiori rispetto al predecessore anche quando impostato sui livelli di sforzo basso o medio, risultando inoltre ancora più efficiente nella risoluzione di problemi a lungo termine e nello sviluppo software. Tra le novità, Fable 5.1 non si limita a ricorrere a soluzioni provvisorie, ma individua direttamente le cause alla radice dei malfunzionamenti di un sistema. Per farvi un esempio concreto, durante i test condotti con la società Millennium, Fable 5.1 ha individuato l'origine di un raro crash interno del sistema che gli ingegneri non erano riusciti a spiegare.

Fable 5.1

Al tempo stesso, Anthropic ha annunciato Mythos 5.1. Sebbene Fable 5.1 e Mythos 5.1 siano basati sullo stesso modello di base, il secondo è stato progettato specificamente per attività ad alto rischio nel settore della sicurezza informatica e dispone di misure di sicurezza differenti e personalizzate. L'accesso a Mythos 5.1 è infatti destinato a utenti e organizzazioni verificati. Inoltre, sono state migliorate le misure per ridurre i falsi positivi, ovvero i casi in cui il sistema segnala contenuti che in realtà sono innocui. Più precisamente, le nuove misure riducono del 60% i falsi positivi rispetto alla versione precedente.

Anthropic ha inoltre presentato gli Enterprise Frontier Safeguards, pensati per offrire alle aziende un maggiore controllo sui propri dati. In particolare, le organizzazioni idonee potranno mantenere i dati relativi alle attività di Claude direttamente nel proprio account cloud, beneficiando al tempo stesso di sistemi di monitoraggio pensati per migliorare la sicurezza.