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Il director di Elden Ring non sa da dove vengono i rumor sul suo fetish per i piedi

Tarantino e Miyazaki di FromSoftware hanno una cosa in comune: la passione per i piedi. O perlomeno questo è quello che internet crede.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/09/2026
Candle Maiden di Demon's Souls
Elden Ring
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I giochi di FromSoftware, soprattutto quelli diretti da Miyazaki, hanno caratteristiche comuni. Un esempio è la presenza di personaggi con i piedi nudi. Dopotutto, tutti sanno che il director ha un fetish per i piedi... o forse no?

Si tratta di un meme, più che di una certezza, e ora Miyazaki stesso ha commentato la questione durante un'intervista con The Guardian, rispondendo a una domanda legata alla ricorrente presenza di mani all'interno dei suoi giochi, compreso The Duskbloods.

Le parole di Miyazaki

"Non è necessariamente qualcosa di cui sono costantemente consapevole; forse è qualcosa di subconscio che emerge", ha risposto. "Basta dare un'occhiata online e c'è una voce secondo cui avrei una specie di fissa per i piedi, ma in tutta onestà non so da dove arrivi. Sento che sto cercando di raffigurare un qualche lato della natura o dell'esistenza umana che è difficile da descrivere."

"[Rovina e rinascita] è un tema ricorrente in molti dei miei giochi, me ne rendo conto", ha aggiunto nella sua intervista con The Guardian. "Quel tema su scala cosmologica si applica a The Duskbloods come un'interessante area filosofica da esplorare."

La beta chiusa di The Duskbloods ha più iscritti di quella di Elden Ring Nightreign, pur essendo un'esclusiva La beta chiusa di The Duskbloods ha più iscritti di quella di Elden Ring Nightreign, pur essendo un'esclusiva

"Se abbiamo due idee di un futuro più luminoso o più oscuro, tenderei a propendere per quello più oscuro", afferma Miyazaki. "[Ma] se esplori la rovina e la decadenza in quei mondi, ciò ti permette anche di esplorare qualche possibilità di rinascita, e penso che avere quel piccolo spiraglio di luce o di speranza possa essere qualcosa di bellissimo, qualcosa di fugace", ha continuato.

Ricordiamo che abbiamo giocato The Duskbloods, la nuova esclusiva PvPvE di FromSoftware per Switch 2.

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