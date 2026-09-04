Il director di Elden Ring non sa da dove vengono i rumor sul suo fetish per i piedi

Si tratta di un meme, più che di una certezza, e ora Miyazaki stesso ha commentato la questione durante un'intervista con The Guardian, rispondendo a una domanda legata alla ricorrente presenza di mani all'interno dei suoi giochi, compreso The Duskbloods.

I giochi di FromSoftware , soprattutto quelli diretti da Miyazaki, hanno caratteristiche comuni. Un esempio è la presenza di personaggi con i piedi nudi. Dopotutto, tutti sanno che il director ha un fetish per i piedi ... o forse no?

Le parole di Miyazaki

"Non è necessariamente qualcosa di cui sono costantemente consapevole; forse è qualcosa di subconscio che emerge", ha risposto. "Basta dare un'occhiata online e c'è una voce secondo cui avrei una specie di fissa per i piedi, ma in tutta onestà non so da dove arrivi. Sento che sto cercando di raffigurare un qualche lato della natura o dell'esistenza umana che è difficile da descrivere."

"[Rovina e rinascita] è un tema ricorrente in molti dei miei giochi, me ne rendo conto", ha aggiunto nella sua intervista con The Guardian. "Quel tema su scala cosmologica si applica a The Duskbloods come un'interessante area filosofica da esplorare."

"Se abbiamo due idee di un futuro più luminoso o più oscuro, tenderei a propendere per quello più oscuro", afferma Miyazaki. "[Ma] se esplori la rovina e la decadenza in quei mondi, ciò ti permette anche di esplorare qualche possibilità di rinascita, e penso che avere quel piccolo spiraglio di luce o di speranza possa essere qualcosa di bellissimo, qualcosa di fugace", ha continuato.

Ricordiamo che abbiamo giocato The Duskbloods, la nuova esclusiva PvPvE di FromSoftware per Switch 2.