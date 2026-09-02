Square Enix smentisce le voci: non diventerà una società privata

Square Enix ha smentito le voci secondo cui diventerà una società privata, diffuse da una rivista economica giapponese ma, a quanto pare, prive di fondamento: lo ha confermato il publisher nell'ambito di un comunicato.

Le indiscrezioni, che hanno cominciato a circolare nelle ultime ore, sono riuscite a produrre un significativo aumento del valore azionario di Square Enix, i cui titoli hanno guadagnato fra il 7% e il 12% presso la Borsa di Tokyo.

"All'interno della società non è attualmente in corso alcuna valutazione riguardo alla possibilità di diventare privata", si legge nel comunicato pubblicato da Square Enix. Da dove arrivano dunque queste voci?

Secondo alcune ipotesi è possibile che a parlare di privatizzazione sia stata 3D Investment Partners, uno dei principali azionisti di Square Enix, che possiede circa il 18,5% delle azioni della compagnia e aveva già espresso pubblicamente alcune perplessità in merito all'attuale strategia del gruppo.