Romancing SaGa 3: Destinies United classificato in Brasile, è il remake del classico Square?

Un misterioso Romancing SaGa 3: Destinies United è stato classificato in Brasile per le piattaforme moderne, cosa che fa pensare al possibile annuncio di un remake del classico di Square Enix in arrivo.

L'ente preposto alla classificazione dei prodotti videoludici per il mercato brasiliano ha dunque fatto trapelare l'esistenza di questo ancora misterioso Romancing SaGa 3: Destinies United, e considerando la vicinanza con il Tokyo Game Show 2026 viene da pensare che abbia anticipato l'annuncio del gioco da parte di Square Enix, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Potrebbe trattarsi del remake di Romancing Saga 3, terzo capitolo nella serie di giochi di ruolo in stile classico giapponese che venne lanciato originariamente nel 1995 su Super Famicom, e poi trasportato anche su altre piattaforme.