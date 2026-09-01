Romancing SaGa 3: Destinies United classificato in Brasile, è il remake del classico Square?

Un misterioso Romancing SaGa 3: Destinies United è stato classificato in Brasile per le piattaforme moderne, cosa che fa pensare al possibile annuncio di un remake del classico di Square Enix in arrivo.
L'ente preposto alla classificazione dei prodotti videoludici per il mercato brasiliano ha dunque fatto trapelare l'esistenza di questo ancora misterioso Romancing SaGa 3: Destinies United, e considerando la vicinanza con il Tokyo Game Show 2026 viene da pensare che abbia anticipato l'annuncio del gioco da parte di Square Enix, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.
Potrebbe trattarsi del remake di Romancing Saga 3, terzo capitolo nella serie di giochi di ruolo in stile classico giapponese che venne lanciato originariamente nel 1995 su Super Famicom, e poi trasportato anche su altre piattaforme.
Un altro remake per la serie?
C'è dunque la forte possibilità che Square Enix possa annunciare questo nuovo remake nel corso del Tokyo Game Show 2026, dunque terremo d'occhio la questione: d'altra parte, un'operazione del genere è stata già effettuata sul secondo capitolo con Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven.
Romancing SaGa 3: Destinies United potrebbe porsi quindi in diretta continuità con l'operazione di remake effettuata per il secondo capitolo, presentandosi come un rifacimento tecnico totale dell'originale.
La classificazione presso il Ministero di Giustizia e Pubblica Sicurezza del Brasile non riporta informazioni specifiche, tranne il titolo che risulta presente nelle liste dei giochi previsti sul mercato su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1 e Switch 2.
Per saperne di più dovremo probabilmente attendere il Tokyo Game Show 2026 che si terrà dal 17 al 21 settembre e dove Square Enix sarà presente con un suo stand.