Il notebook MSI Cyborg 15 con RTX 5050 e display FullHD acquistabile su Amazon anche a rate

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di acquistare il notebook MSI Cyborg 15 con RTX 5050 al costo totale e finale di 1.299€, anche a rate. Puoi prenderlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: MSI Cyborg 15 è un notebook gaming che combina un design semplice e raffinato con caratteristiche pensate per offrire velocità, precisione e praticità anche nell'utilizzo quotidiano. Il suo aspetto si ispira alle curve delle vetture McLaren, dando al portatile un look versatile e riconoscibile, adatto sia al gioco sia alle attività di tutti i giorni.
Il notebook integra un processore Intel Core serie 200H, appartenente alla nuova famiglia Intel Core e progettato per migliorare le prestazioni durante attività come gaming, creazione di contenuti e streaming
Ulteriori dettagli sul notebook
A completare la configurazione troviamo la GPU NVIDIA RTX 5050, che introduce memorie GDDR7, DLSS 4.5 e ray tracing completo basato sul rendering neurale. Queste tecnologie sono pensate per offrire prestazioni elevate anche in 4K e una maggiore efficienza nelle attività basate sull'intelligenza artificiale.
Per la visualizzazione dei contenuti, MSI Cyborg 15 dispone di un display IPS Full HD. La mobilità è un altro elemento centrale del dispositivo. La batteria da 60 Wh e il supporto alla tecnologia Power Delivery 3.0 fino a 100 W permettono di utilizzare il notebook anche lontano dalla scrivania.
L'esperienza multimediale è completata dall'audio con tecnologia DTS e Hi-Res, pensato per offrire un suono ricco e coinvolgente.