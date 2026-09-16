Il notebook MSI Cyborg 15 con RTX 5050 e display FullHD acquistabile su Amazon anche a rate

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di acquistare il notebook MSI Cyborg 15 con RTX 5050 al costo totale e finale di 1.299€, anche a rate. Puoi prenderlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: MSI Cyborg 15 è un notebook gaming che combina un design semplice e raffinato con caratteristiche pensate per offrire velocità, precisione e praticità anche nell'utilizzo quotidiano. Il suo aspetto si ispira alle curve delle vetture McLaren, dando al portatile un look versatile e riconoscibile, adatto sia al gioco sia alle attività di tutti i giorni.

Il notebook integra un processore Intel Core serie 200H, appartenente alla nuova famiglia Intel Core e progettato per migliorare le prestazioni durante attività come gaming, creazione di contenuti e streaming