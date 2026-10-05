Il monitor da gaming AOC è in offerta su Amazon al suo minimo storico: 27" e pannello QD-OLED

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante sul monitor da gaming targato AOC: l'offerta prevede uno sconto attivo del 18% per un costo totale e finale di 359,00€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo (anche a rate) direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Porta il gaming a un nuovo livello con questo monitor AOC da 27 pollici, progettato per offrire immagini dettagliate e una grande fluidità. Il pannello QD-OLED abbina la risoluzione QHD di 2560 x 1440 pixel a un'elevata qualità dell'immagine, con contrasto profondo e colori intensi. La superficie opaca contribuisce inoltre a una visione più confortevole.
Ulteriori dettagli sul monitor
Il punto di forza è la frequenza di aggiornamento di 240 Hz, pensata per rendere più fluide le immagini durante le sessioni di gioco e valorizzare le schede grafiche di fascia alta. Il tempo di risposta GtG di appena 0,03 ms e il basso input lag completano una dotazione pensata per i giochi più veloci, dagli FPS ai titoli di corse.
Il monitor offre inoltre diverse preimpostazioni dedicate a FPS, corse e RTS, permettendo di scegliere rapidamente le impostazioni più adatte oppure di salvare le proprie configurazioni.
Tra le caratteristiche troviamo HDR, sincronizzazione adattiva, filtro luce blu e tecnologia Flicker-Free. Sono presenti anche un altoparlante integrato e un'uscita cuffie da 3,5 mm.