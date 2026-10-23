Il catalogo di vecchie glorie del Game Boy di Nintendo Switch Online si espande con altri tre giochi

Ricordiamo che questi e tutti gli altri classici della storica console portatile Nintendo sono accessibili tramite la sottoscrizione a Nintendo Switch Online , il livello base del servizio in abbonamento per Switch e Switch 2, disponibile a partire da 3,99 euro al mese o 19,99 euro all'anno per l'iscrizione individuale.

Nintendo ha annunciato che la libreria di giochi del caro vecchio Game Boy per Switch e Switch 2 presto si arricchirà con tre nuove aggiunte. A partire dal 27 ottobre saranno infatti disponibili anche Avenging Spirit, Mole Mania e Pinball: Revenge of the Gator .

Scopriamo le nuove aggiunte

Le tre nuove aggiunte coprono generi molto diversi tra loro e rappresentano un piccolo spaccato del panorama dei videogiochi pubblicati su Game Boy nei primi anni '90, spaziando tra platform, puzzle e flipper. Pubblicato nel 1991 da Jaleco, Avenging Spirit è un insolito action platform in cui il protagonista, trasformato in fantasma dopo essere stato ucciso da un'organizzazione criminale, può impossessarsi dei corpi dei nemici per sfruttarne abilità e armi. Questa meccanica permette di affrontare i livelli in modi differenti e rende il gioco uno dei titoli più originali arrivati sulla console portatile Nintendo.

Proseguiamo con Mole Mania, un puzzle game pubblicato nel 1996 e spesso ricordato dagli appassionati per il coinvolgimento di Shigeru Miyamoto nella sua realizzazione. I giocatori vestono i panni della talpa Muddy e devono attraversare una serie di schermate ricche di rompicapi, spingendo oggetti, scavando sottoterra e sfruttando l'ambiente circostante per raggiungere l'uscita. Pur non essendo tra i titoli più celebri del catalogo Game Boy, si è comunque guadagnato una nicchia di appassionati, che saranno sicuramente felici della sua inclusione nel catalogo di Nintendo Switch Online.

Chiude il trio Pinball: Revenge of the Gator, uno dei primi giochi pubblicati per Game Boy nel 1989. Sviluppato da HAL Laboratory, lo studio che in seguito avrebbe dato vita alla serie Kirby, propone una classica esperienza pinball arricchita da tavoli ispirati a coccodrilli, altri rettili e creature acquatiche. Oggi potrebbe apparire relativamente semplice rispetto agli standard moderni del genere, ma all'epoca era considerato uno dei passatempi più iconici dei primi anni di vita della console portatile della grande N.

Che ne pensate? Approfitterete dell'aggiornamento del catalogo di Nintendo Switch Online per scoprire o rigiocare uno di questi classici dell'era Game Boy? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.