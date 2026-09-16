Una macabra rivisitazione della roulette russa a metà prezzo: Buckshot Roulette per PC su Instant Gaming

Sfidare la sorte in un oscuro locale sotterraneo richiede sangue freddo, ma per fortuna necessita di un investimento davvero basso. Trovate Buckshot Roulette per PC a quota 1,39€ su Instant Gaming , rispetto a un costo di listino di 3€. Aggiungendo l'IVA al 22% per avere un quadro esatto della spesa, il totale al momento del pagamento è di soli 1,70€. Lo store segnala un ribasso del 54% sulla cifra netta a schermo, ma calcolando la differenza tra il listino e il prezzo finale tassato vi mettete in tasca un risparmio reale di 1,30 €. Potete far vostro il titolo e sbloccare la chiave digitale direttamente sul vostro account Steam cliccando il link nel box qui sopra.

Un macabro gioco d'azzardo tra fucili a pompa e tattica

L'opera indipendente sviluppata da Mike Klubnika reinterpreta le letali regole della roulette russa sostituendo il classico revolver con un brutale fucile a pompa calibro 12, amplificando esponenzialmente la tensione al tavolo. Seduti di fronte a un inquietante mazziere, dovrete gestire caricatori composti in modo casuale da proiettili veri e colpi a salve, utilizzando oggetti tattici come manette, lenti d'ingrandimento o seghetti per volgere l'esito della partita a vostro vantaggio.

La versione PC, attivabile comodamente tramite codice Steam, brilla per una direzione artistica cruda e volutamente retro e supporta la modalità multigiocatore, pensata per testare le amicizie in sfide dove vince chi ha più intuito e nervi saldi.