Dragon Ball Gekishin Squadra annuncia grossi aggiornamenti che cambiano vari aspetti del gioco

Parte dei nuovi cambiamenti sono dovuti alla volontà di rilanciare Dragon Ball Gekishin Squadra in modo da aiutare i nuovi giocatori a entrare meglio nelle meccaniche e poter competere con gli utenti più esperti, considerando che attualmente sembra crearsi un notevole gap in base all'esperienza.

Il team illustra queste variazioni come un ampio miglioramento generale del MOBA free-to-play su Dragon Ball , con vari cambiamenti che sono stati decisi dal team in seguito ai feedback ricevuti dai giocatori e dovrebbero dunque andare nella direzione di un'evoluzione generale del gioco per il prossimo futuro.

Bandai Namco ha annunciato dei grossi aggiornamenti per Dragon Ball Gekishin Squadra in occasione del suo primo anniversario, con numerose variazioni che vanno a modificare diversi aspetti del gioco , sia sul fronte tecnico che del gameplay.

Tanti cambiamenti in arrivo per evolvere Dragon Ball Gekishin Squadra

Le novità in arrivo sono molte e non è chiaro se verranno introdotte attraverso un unico aggiornamento maggiore o attraverso diverse patch, ma il team ha intenzione comunque di effettuare questa evoluzione generale di Dragon Ball Gekishin Squadra entro la fine del 2026.

Si tratta di decisioni importanti, che il team ha riferito di non aver preso alla leggera, considerando che possono portare a diverse "ramificazioni" da valutare, ma dovrebbero andare nella giusta direzione.

Tra le maggiori novità viene menzionata l'introduzione di una nuova inquadratura più vicina ai personaggi, in modo da rendere più chiara l'azione e far risultare l'azione più dinamica rispetto a quella dall'alto utilizzata normalmente.

Il sistema di regole utilizzato, secondo Bandai Namco, può risultare a volte confuso, che ha spinto gli sviluppatori a riprogettare le regole e le mappe in modo da rendere l'esperienza della battaglia più coinvolgente ed esaltante, anche per i giocatori meno esperti.

Sono previste delle espansioni al sistema di personalizzazione di oggetti e personaggi, in grado di incrementare le possibilità su questo fronte e renderle più evidenti in battaglia. Inoltre, alla luce dei commenti ricevuti secondo cui l'acquisizione dei personaggi e i vari sistemi interconnessi possono risultare di difficile comprensione, il team sta rivedendo queste funzionalità.

"Intendiamo semplificare l'acquisizione dei personaggi, ampliando al contempo gli elementi di gioco a lungo termine per i giocatori che desiderano un'esperienza più coinvolgente", ha riferito il team.

Sul fronte Dragon Ball, ricordiamo che Dragon Ball: Sparking! Zero - Super Limit-Breaking NEO è stato messo a disposizione a fine luglio, mentre al TGS 2026 sarà presente Dragon Ball Xenoverse 3.