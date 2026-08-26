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I giochi PlayStation Plus di settembre sono stati annunciati da Sony

A poche ore dall'ormai immancabile leak, Sony ha annunciato ufficialmente quali saranno i giochi disponibili a settembre per tutti gli abbonati a PlayStation Plus.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/08/2026
Un artwork di Sniper Elite: Resistance

Sony ha annunciato ufficialmente i giochi PlayStation Plus di settembre, confermando i leak delle scorse ore. La lista include infatti Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life e Chained Echoes, scaricabili senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati a partire dal 1 settembre.

Sniper Elite: Resistance (PS5, PS4) ci porterà nel cuore della Francia occupata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale, nell'ambito di una storia che si svolge contemporaneamente agli eventi di Sniper Elite 5 e presenta dunque un nuovo protagonista, Harry Hawker.

Cambio di personaggio a parte, le meccaniche sono quelle che i fan della serie conoscono bene e includono spettacolari tiri dalla distanza, dolorosissime sequenze "ai raggi X" che evidenziano i danni provocati dai nostri proiettili sul corpo dei nemici e una modalità cooperativa.

Sniper Elite: Resistance, la recensione del nuovo sparatutto di precisione di Rebellion Sniper Elite: Resistance, la recensione del nuovo sparatutto di precisione di Rebellion

Non è tutto: Resistance offre anche un multiplayer competitivo a cui possono partecipare fino a sedici giocatori e una modalità Survival in cui sarà possibile affrontare ondate di avversari insieme ad altri tre utenti.

Gli altri giochi di settembre

MLB The Show 26 (PS5) è l'ultima edizione del celebre simulatore di baseball prodotto da Sony, che promette un'esperienza ancora più coinvolgente grazie ad alcune nuove modalità, a funzionalità aggiornate e ad effetti inediti negli stadi.

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Wobbly Life (PS5, PS4) è invece un sandbox open world giocabile in solitaria o insieme a tre amici, sia online che tramite split-screen in locale, caratterizzato da un mondo ricco di eventi, missioni, puzzle, minigiochi e giocattoli con cui interagire.

Chained Echoes (PS4), infine, è un jRPG ispirato ai grandi classici dell'epoca a 16 bit, in cui seguiremo la storia di un gruppo di eroi determinati a porre fine alla guerra che coinvolge i tre regni del continente di Valandis.

#PlayStation Plus
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