I giochi PlayStation Plus di settembre sono stati annunciati da Sony

Sony ha annunciato ufficialmente i giochi PlayStation Plus di settembre, confermando i leak delle scorse ore. La lista include infatti Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life e Chained Echoes, scaricabili senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati a partire dal 1 settembre.

Sniper Elite: Resistance (PS5, PS4) ci porterà nel cuore della Francia occupata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale, nell'ambito di una storia che si svolge contemporaneamente agli eventi di Sniper Elite 5 e presenta dunque un nuovo protagonista, Harry Hawker.

Cambio di personaggio a parte, le meccaniche sono quelle che i fan della serie conoscono bene e includono spettacolari tiri dalla distanza, dolorosissime sequenze "ai raggi X" che evidenziano i danni provocati dai nostri proiettili sul corpo dei nemici e una modalità cooperativa.

Non è tutto: Resistance offre anche un multiplayer competitivo a cui possono partecipare fino a sedici giocatori e una modalità Survival in cui sarà possibile affrontare ondate di avversari insieme ad altri tre utenti.