Anche James Pond sta per avere la sua raccolta di vecchi glorie per nuovi sistemi

Si chiamerà The James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough e sarà "una celebrazione di uno dei personaggi più duraturi e amati della storia dei videogiochi". Includerà "versioni emulate fedelmente dei titoli originali per Sega, SNES e Amiga, preservando il gameplay classico esattamente come i giocatori lo ricordano."

In occasione dei festeggiamenti per il suo 43° anniversario, l'editore System 3 , che i vecchi giocatori ricorderanno sicuramente per giochi quali la serie The Last Ninja o Tusker , ha annunciato l'arrivo di una raccolta della serie James Pond , che uscirà sulle piattaforme moderne. Quindi su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.

Che giochi ci saranno?

Per adesso non ci sono giochi confermati, anche se immaginiamo che ci saranno almeno i capitoli principali, che sono anche i più amati:

James Pond: Underwater Agent (1990)

James Pond 2: Codename Robocod (1991)

James Pond 3: Operation Starfish (1993)

The Aquatic Games Starring James Pond and the Aquabats (1992)

Belli i tempi in cui una serie vedeva l'uscita di quattro capitoli nel giro di soli 4 anni. Detto questo, altri titoli sono abbastanza improbabili, come James Pond in the Deathly Shallows, un gioco per smartphone risalente al 2011.

System 3 ha anche svelato la copertina ufficiale del gioco (la trovate al minuto 2:42 del video) che, a essere sinceri, sembra generata con l'intelligenza artificiale. Non sarebbe la prima volta che System 3 riceve una simile accusa. Vedremo in futuro se l'impressione sarà confermata o no.

James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough non è l'unico titolo di James Pond in arrivo, visto che gameware Europe ha annunciato James Pond: Rogue AI. Purtroppo, System 3 e Gameware stanno lottando legalmente per i diritti della serie, situazione che ha prodotto anche la reazione di Chris Sorrell, l'autore originale dei James Pont, che non vede la situazione di buon occhio. Sorrell considera semplicemente triste che due compagnie litighino per una proprietà intellettuale così piccola, come detto in un'intervista concessa alla testata Time Extension: "L'intera situazione non potrebbe essere più triste. Che due aziende stiano litigando per degli avanzi tiepidi è semplicemente incredibile!"