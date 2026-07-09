WhatsApp "copia" Facebook: ecco la notifica per non farti dimenticare gli auguri di compleanno

Come funzioneranno le notifiche e la nuova sezione

La novità è stata pensata per integrarsi in modo pulito con l'attuale interfaccia utente. In base a quanto scoperto nella build di test, l'applicazione si arricchirà di due elementi chiave:

la sezione "Compleanni" : uno spazio dedicato all'interno dell'app che mostrerà un elenco cronologico delle ricorrenze imminenti, permettendo di pianificare i messaggi di auguri con anticipo;

: uno spazio dedicato all'interno dell'app che mostrerà un elenco cronologico delle ricorrenze imminenti, permettendo di pianificare i messaggi di auguri con anticipo; le notifiche in-app: nel giorno esatto del compleanno, WhatsApp invierà un promemoria diretto sullo smartphone dell'utente, eliminando la necessità di affidarsi a calendari esterni o ad altre applicazioni dedicate.

La sezione compleanni scovata da wabetainfo nella nuova versione beta di WhatsApp

Il sistema si configura come un'evoluzione naturale per la piattaforma, considerando che la stragrande maggioranza degli utenti utilizza già le chat di WhatsApp per scambiarsi gli auguri. La nascita di questa funzione nasconde però un interessante retroscena legato alla gestione dei dati. Per alimentare questo sistema di notifiche, WhatsApp non chiederà necessariamente nuove informazioni, ma sfrutterà le date di nascita che ha iniziato a raccogliere negli ultimi anni per obblighi normativi.

In molti Paesi, infatti, le leggi locali sulla tutela dei minori e sulla verifica dell'età hanno costretto l'app a richiedere l'inserimento dell'anno di nascita al momento dell'accesso. Di conseguenza, il successo dei promemoria dipenderà interamente dalla disponibilità di questi database: le notifiche appariranno solo ed esclusivamente se il contatto festeggiato ha precedentemente comunicato il dato a WhatsApp a causa delle leggi vigenti nella sua area geografica. Chi non ha mai inserito questa informazione rimarrà escluso dai promemoria.

Trandosi di una funzione ancora nelle prime fasi di sviluppo e non ancora attiva per i beta tester, rimangono aperti diversi interrogativi legati alla gestione della riservatezza. Allo stato attuale, la beta non mostra alcuna impostazione che permetta all'utente di scegliere se mostrare il proprio compleanno ai contatti della rubrica o se mantenerlo come dato strettamente riservato ad uso di Meta per le verifiche di legge.

È altamente probabile che prima della distribuzione globale, Meta introduca un interruttore dedicato per consentire agli utenti di nascondere la propria ricorrenza, evitando la condivisione forzata di un dato personale così sensibile. Non esiste ancora una data ufficiale per il debutto nella versione stabile, ma i prossimi aggiornamenti dell'applicazione saranno cruciali per capire come verrà risolto questo delicato equilibrio tra utilità e privacy.