L'ex director di Marathon trova un accordo con Sony e torna nei crediti del gioco

Sony Interactive Entertainment e Christopher Barrett hanno raggiunto un accordo sulla causa legale iniziata dopo il licenziamento dell'ex director di Marathon, che aveva portato a una causa milionaria contro la società e lo studio acquisito da PlayStation. Come parte dell'accordo raggiunto tra le parti, il nome di Barrett sarà aggiunto ai crediti di Marathon , lo sparatutto a estrazione sviluppato da Bungie e pubblicato da Sony.

L'accordo con Sony

Barrett era stato il director originale di Marathon prima di essere allontanato dallo studio nel 2024, dopo un'indagine interna legata ad accuse di comportamento inappropriato mosse da alcune dipendenti. All'epoca l'ex dirigente aveva respinto le accuse, dichiarando di essersi sempre comportato con rispetto nei confronti dei colleghi.

"Ho sempre cercato di comportarmi con integrità e di essere rispettoso e disponibile con i miei colleghi, molti dei quali considero amici molto stretti", aveva dichiarato Barrett. "Non ho mai pensato che le mie comunicazioni fossero indesiderate e non avrei mai immaginato che potessero far sentire qualcuno a disagio. Se qualcuno ha vissuto le nostre interazioni in quel modo, mi dispiace sinceramente".

Dopo il licenziamento, Barrett aveva presentato una causa contro Sony e Bungie chiedendo più di 200 milioni di dollari, pari a circa 172 milioni di euro, sostenendo che le accuse fossero state utilizzate come motivo per interrompere il suo rapporto lavorativo ed evitare il pagamento di quasi 50 milioni di dollari previsti dal suo contratto. Secondo la sua versione, sarebbe stato indicato come responsabile delle difficoltà interne di Bungie dopo l'acquisizione da parte di PlayStation.

L'accordo raggiunto ora chiude il contenzioso senza ulteriori dettagli pubblici sui termini economici. In una dichiarazione condivisa sui social, Barrett ha espresso soddisfazione per il risultato:

"L'esito è qualcosa di cui sono molto soddisfatto e sono grato a tutte le persone che mi sono state vicine. Chiudere questo capitolo mi permette di concentrarmi su ciò che verrà nella mia carriera nel mondo dei videogiochi e guardo con interesse a quello che mi aspetta".

Con l'aggiornamento dei crediti, Barrett torna quindi a essere riconosciuto come co-creatore di Destiny e director originale di Marathon, oltre al ruolo ricoperto in passato come direttore artistico delle ambientazioni per Halo durante una carriera quasi venticinquennale in Bungie.