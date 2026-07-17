La modalità PvE di Marathon sarà disponibile per due settimane, verrà integrata completamente nella Stagione 3

Nuove informazioni sulla modalità

Secondo quanto spiegato dagli sviluppatori, la versione sperimentale di Vault Breaker resterà disponibile fino al 4 agosto, dopodiché verrà rimossa per permettere al team di analizzare i feedback e apportare le modifiche necessarie. La versione completa arriverà con la Stagione 3 di Marathon, in partenza il 22 settembre.

Vault Breaker si svolge all'interno della Cryo Archive, una struttura popolata esclusivamente da nemici controllati dall'IA, e può essere affrontata da soli o in squadra. L'obiettivo è superare una serie di Vault sempre più impegnativi accumulando Vault Data, l'unica risorsa che può essere estratta al termine della run. Il bottino raccolto durante l'incursione non viene conservato: la progressione si basa interamente sulla Vault Data, utilizzabile per potenziare un kit dedicato alla modalità o per acquistare equipaggiamento valido nelle altre attività del gioco tramite una sezione specifica dell'armory.

Il post chiarisce anche che il sistema di progressione si articola su due livelli di Vault Data. Il primo è quello ottenuto all'interno dei Vault e che deve essere estratto per essere realmente acquisito; viene inoltre assegnato automaticamente quando si elimina un UESC Commander, anche in caso di mancata estrazione. Il secondo livello è più impegnativo: si ottiene solo completando più Vault consecutivi nella stessa run e riuscendo poi a estrarre, un processo che Bungie definisce particolarmente difficile per chi gioca in solitaria, sebbene la modalità sia affrontabile anche in duo o in trio.

La gestione dei Vault Data si estende anche all'infuori della modalità: ogni settimana saranno disponibili due livelli di oggetti acquistabili, affiancati da una arma deluxe giornaliera, da armi Prestige e da altri equipaggiamenti. Tutto questo materiale, però, è utilizzabile esclusivamente nelle modalità standard di Marathon. Vault Breaker rimane infatti un'attività separata, senza interferenze provenienti dal resto del gioco.