Addio NotebookLM: nuovo nome e superpoteri IA di Gemini per il blocco note di Google

Google ha annunciato una svolta cruciale che segna il pensionamento di uno dei suoi marchi sperimentali più apprezzati degli ultimi tempi. Il celebre assistente di studio e ricerca NotebookLM cambia ufficialmente nome e viene ribattezzato Gemini Notebook. L'applicazione, nata originariamente nel 2023 con l'identificativo segreto di Project Tailwind, manterrà la sua natura di piattaforma indipendente ma verrà fusa in modo molto più profondo e capillare con l'intero ecosistema neurale di Mountain View.

L'operazione non rappresenta una semplice rinfrescata estetica al logo, ma coincide con il rilascio di un eccezionale pacchetto di aggiornamenti che trasforma il blocco note intelligente in un vero e proprio ambiente di calcolo professionale.