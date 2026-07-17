70s-style Robot Anime Geppy-X è disponibile, ma non costa pochissimo

70s-style Robot Anime Geppy-X è disponibile, per la prima volta in una versione fruibile anche in occidente, al prezzo non proprio amichevole di 39,99 euro (in offerta lancio a 35,09 euro per un periodo limitato). Ambientato in un 197X immaginario, racconta l'invasione della Terra da parte dell'Impero Demoniaco Cosmico, una forza misteriosa che schiera un esercito di enormi macchine da guerra a forma di bestia, gli Space Beasts . A contrastarle interviene Geppy-X, un robot da combattimento trasformabile e combinabile sviluppato in segreto in un laboratorio dell'Estremo Oriente, pensato fin dall'inizio per affrontare proprio questo tipo di minaccia.

Prezzo elevato

Geppy-X si propone come un omaggio dichiarato ai robot anime giapponesi degli anni '70. Sul piano videoludico si tratta di uno sparatutto a scorrimento orizzontale, aggiornato con funzionalità moderne come caricamenti più rapidi, la possibilità di riavvolgere l'azione e i salvataggi rapidi.

Il lavoro di recupero riguarda anche il materiale d'archivio: circa 8.000 fotogrammi disegnati a mano sono stati restaurati a partire dai nastri Betacam originali. La versione dell'epoca comprimeva l'animazione su quattro dischi a una risoluzione di 320x240 e 15 fotogrammi al secondo; nella nuova edizione ogni episodio: sigla, anteprime, pubblicità comprese, fino ai titoli di coda; è stato ridigitalizzato e riportato ai 24 fps originali.

Tra le funzionalità principali figurano la possibilità di correggere gli errori riavvolgendo in qualsiasi momento, salvataggi rapidi liberi, un sistema di trofei e obiettivi, e un upscaling opzionale dei filmati restaurati, previsto dopo il lancio. Il doppiaggio giapponese originale include voci storiche come Akira Kamiya, Shō Hayami, Shūichi Ikeda, Ichirō Nagai e Gorō Naya, mentre la colonna sonora porta le firme di artisti come Isao Sasaki, Akira Kushida e Hironobu Kageyama. I sottotitoli sono disponibili in nove lingue, tra cui l'italiano.

70s-style Robot Anime Geppy-X è disponibile su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.