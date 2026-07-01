Marathon affonda su Steam: perso più del 90% dei giocatori rispetto al lancio

Non ci sono informazioni ufficiali sull'andamento di Marathon, ma i numeri che arrivano da Steam non sono affatto rassicuranti, considerando che, in questi giorni, pare abbia perso oltre il 90% dei giocatori che aveva al lancio sulla piattaforma.

I dati possono essere tratti da SteamDB e riguardano in particolare gli utenti connessi contemporaneamente online, ovvero non gli utenti totali ma quelli che si trovano nello stesso momento impegnati sul gioco, ed è un elemento rilevante quando si parla di un titolo incentrato sulla competizione e il multiplayer online.

In particolare, prendiamo in considerazione il picco di utenti, che è un valore piuttosto indicativo della salute di un gioco multiplayer online su Steam, nonché una delle poche metriche che possiamo seguire quasi in tempo reale.