Crediti Valorant in sconto su tutti i tagli: ricaricate i vostri Riot Points risparmiando su Instant Gaming

Potete arricchire il vostro inventario di elementi cosmetici ed equipaggiamenti senza spendere la cifra intera: tutti i tagli delle ricariche per i Riot Points di Valorant sono attualmente in offerta su Instant Gaming, garantendovi un risparmio costante su qualsiasi opzione facciate vostra. Trattandosi di codici prepagati e carte regalo, la transazione è del tutto esente da IVA (0%), quindi la cifra netta indicata corrisponde esattamente all'importo finale da saldare al checkout. Se cercate un piccolo incremento di saldo, la ricarica da 450 VP (listino 5 €) costa appena 4,69 €, mentre la carta da 1000 VP (listino 10 €) scende a 9,49 €. Passando alle cifre intermedie, il pacchetto da 2050 VP (listino 20 €) è disponibile a 18,99 €, quello da 2565 VP (listino 25 €) si attesta a 23,69 € e l'opzione da 3650 VP (listino 35 €) scende a 33,19 €. Infine, per chi desidera accumulare grandi scorte, il formato da 5350 VP (listino 50 €) è acquistabile a 47,49 €, mentre il taglio massimo da 11000 VP (listino 100 €) crolla a 94,99 €, facendovi risparmiare oltre 5 euro netti. Potete riscattare il codice digitale per la regione Europa direttamente tramite il link o il box qui sopra.