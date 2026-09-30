Uragani, 170 specie animali e sei regioni: come sarà Leonida in GTA 6

Dalla cover story di Game Informer: mappa doppia rispetto a GTA 5, sei regioni, uragani, oltre 170 specie animali e nuove attività, aspettando il 19 novembre.

Nelle ore scorse sono emerse numerose nuove informazioni su GTA 6, derivanti in gran parte da un esteso approfondimento pubblicato dalla rivista Game Informer con dettagli che spaziano soprattutto su mappa, sistema meteo e attività svelate all'interno del gioco. Nelle ore scorse abbiamo riportato qualcosa sulla mappa, che a quanto pare sarà grande il doppio di quella di GTA 5, oltre a nuovi dettagli sul sistema meteo, ma a questo si aggiungono ulteriori informazioni che vanno ad aggiungersi alle precedenti, come la presenza di 89 auto e altri veicoli presenti nel gioco. In definitiva, i nuovi dettagli non fanno altro che confermare le dimensioni colossali della nuova produzione Rockstar Games, in procinto ormai di arrivare sul mercato: prepariamoci dunque all'impatto del 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S con questo riepilogo di tutte le maggiori informazioni emerse in queste ore su GTA 6.

Nuovo sistema meteo dinamico e realistico Si parte dunque dal sistema meteo, che appare completamente rivisto ed evoluto rispetto a quanto visto nei giochi Rockstar precedenti: il responsabile preposto a questa sezione dei lavori, Owen Shepherd, ha infatti confermato che lo studio ha rielaborato tutto il sistema di gestione degli agenti atmosferici. Questo comprende anche una gestione dinamica all'interno della mappa, con il meteo che può cambiare da una zona all'altra del mondo di gioco, lasciando peraltro tracce visibili come pozzanghere, umidità e anche arcobaleni realistici. In tutto questo si inserisce anche la possibilità di assistere a veri e propri uragani: siamo in "Florida" dopo tutto. Non viene svelato quale sia l'impatto di questi all'interno del gioco e della storia, ma sembra siano stati implementati con notevole realismo.

La mappa più ampia e densa della serie Come è già stato riferito in precedenza, la mappa di GTA 6 è la più ampia e la più densa vista finora nella serie, estendendosi per circa il doppio di quella di GTA 5 ma soprattutto con una quantità nettamente superiore di punti di interesse e attività a cui prendere parte. Un panorama di Vice City Il co-studio head Aaron Garbut ha riferito che una parte enorme del tempo di sviluppo è stato dedicato alla cura di ogni singolo anfratto di questa colossale mappa esplorabile, sia per quanto riguarda gli esterni che le parti all'interno di edifici e aree varie. La mappa è divisa in sei regioni con diverse caratterizzazioni in termini di elementi naturali, edifici e atmosfera generale: oltre a Vice City stessa, le altre aree sono Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia, e Mount Kalaga National Park. Ognuna di queste potrebbe avere differenti fazioni con ruoli attivi nella storia, che possono innescare conflitti o alleanze.

Attività e furti La storia del gioco ci spinge naturalmente a esplorare tutte le diverse zone della mappa, sebbene la scoperta totale di questa avvenga soprattutto attraverso la libera iniziativa dei giocatori, e ci saranno molte sorprese in aree che non vengono toccate dalle parti narrative. Jason e Lucia a spasso in auto Ci sarà un sistema di viaggio rapido attraverso l'app di gioco "RydeMe" che consente di trasferirsi più velocemente e liberamente da un punto all'altro della mappa, meno restrittivo rispetto a quello visto in Red Dead Redemption 2. Questi spostamenti possono avvenire attraverso taxi e viaggi condivisi, e questo potrebbe innescare ulteriori situazioni, visto che è possibile interagire con altri passeggeri lungo il percorso e avere a che fare con conversazioni uniche. GTA VI, i numeri di un evento senza precedenti: costi, preordini e stime di vendita Sono state svelate varie attività a cui possiamo prendere parte all'interno del gioco, che comprendono anche base jumping, biliardo, palestra, kayak, mini golf, immersioni, corse su strada e fuori strada, visite agli zoo, corse su air boat (i piccoli hovercraft) e moto d'acqua. A quanto pare, anche l'azione di rubare le auto sarà caratterizzata da una maggiore varietà di situazioni, visto che ci saranno diversi sistemi per farlo e le auto potranno avere o no vari sistemi di sicurezza che introducono diversi rischi.

Scelte e possibilità diverse Le possibilità di scelta concesse ai giocatori sono elementi su cui Rockstar Games ha lavorato in maniera particolare, rielaborando struttura e gameplay di GTA 6 rispetto alle caratteristiche dei capitoli precedenti. Una scena romantica tra Jason e Lucia Gli sviluppatori hanno ribadito che le scelte intraprese dagli utenti potranno modificare e modellare la storia stessa di GTA 6, anche per quanto riguarda lo sviluppo degli eventi e stimolando così la rigiocabilità alla scoperta di strade differenti. Le decisioni influenzano anche il rapporto fra Jason e Lucia, come abbiamo visto anche durante la presentazione ufficiale con il video gameplay esteso: i due protagonisti possono impegnarsi in una relazione romantica oppure no. Il modo in cui il rapporto di coppia si configura dipende dalle scelte e dalle attività del giocatore, modificando in questo modo alcuni aspetti della loro storia, sebbene altri elementi rimangano invariati, come il fatto che sostanzialmente si aiuteranno comunque, durante le missioni principali.

Protagonisti, altri personaggi e personalizzazione Dal punto di vista della personalizzazione e cura dei personaggi, Rockstar ha lavorato ampiamente sia sui protagonisti che sui personaggi secondari, presentando peraltro la più ampia varietà di NPC mai vista in un videogioco. Vita notturna e personaggi vari Anche i semplici passanti saranno caratterizzati da un alto tasso di variabilità nell'aspetto che riguarda altezza, peso, tipologia di corpo, colore di pelle e capelli e altri elementi, a quanto pare anche le dimensioni dei fianchi e del petto cambieranno in maniera notevole da persona a persona. Sarà inoltre possibile modificare l'aspetto dei protagonisti e personalizzarlo con un'enorme quantità di abiti, accessori e altri elementi.