There Are No Ghosts at the Grand ha un mese d'uscita in accesso anticipato

There Are No Ghosts at the Grand ha finalmente un mese d'uscita in accesso anticipato: dicembre 2026. Dopo tanta attesa e tanti trailer, è arrivato finalmente il momento di giocarci.

There Are No Ghosts at the Grand è un'avventura dai toni soprannaturali che combina restauro, esplorazione, enigmi e combattimenti contro gli spiriti. Il protagonista, Chris David, eredita inaspettatamente un vecchio albergo inglese in rovina e ha soltanto 30 giorni e 30 notti per riportarlo al suo antico splendore. Il problema è che, quando cala il sole, l'edificio diventa un posto poco salubre in cui soggiornare.

Durante il giorno Chris può dedicarsi ai lavori di ristrutturazione utilizzando una serie di stravaganti utensili elettrici parlanti. Di notte, però, gli stessi strumenti diventano armi contro le creature soprannaturali: dall'aspirapolvere utilizzato per catturare gli spiriti alla pistola a spruzzo, fino al cannone per mobili.

Il restauro si alterna a enigmi ambientali e indizi legati alla storia dell'albergo, mentre l'esplorazione si estende al vicino villaggio costiero. Qui è possibile spostarsi in scooter, giocare a minigolf, cercare oggetti con un metal detector, fotografare il molo e andare in barca alla ricerca di tesori sommersi.