Il sistema di prenotazione di Steam Frame potrebbe avvantaggiare i bagarini: Valve avrebbe deciso di abbandonare le estrazioni in favore di una coda tradizionale basata sull'ordine di arrivo, ma come sappiamo una soluzione simile ha parecchie vulnerabilità.
I bagarini utilizzano infatti bot e sistemi automatizzati al fine di piazzare i preorder, così da potersi posizionare al meglio rispetto agli utenti normali e riuscire anche a portarsi a casa più pezzi per poi procedere alla rivendita a prezzo maggiorato.
Per il momento si tratta solo di un'indiscrezione basata su data mining: l'insider Brad Lynch avrebbe recuperato due versioni di una comunicazione da parte di Valve che parlano prima di un sistema a estrazione e poi di una coda tradizionale.
Non ci sono però ancora conferme ufficiali: Valve non ha comunicato né il prezzo né la data di uscita di Steam Frame, anche se i rumor indicano il 14 settembre come giorno di lancio e alcuni aggiornamenti di SteamVR suggeriscono che ormai sia tutto pronto.
Due sistemi che scontentano qualcuno
Il sistema di prenotazione a estrazione è ad oggi una delle soluzioni più efficaci al fine di limitare il fenomeno del bagarinaggio, anche se si tratta di un approccio che finisce inevitabilmente per scontentare qualcuno, come accaduto con Steam Machine.
Di contro, la coda tradizionale si pone come un'opzione capace di premiare effettivamente il "merito" e la prontezza di chi davvero desidera prenotare il nuovo dispositivo Valve, ma nessuno ha ancora trovato meccanismi efficaci che possano escludere i bagarini e i loro sistemi automatici.