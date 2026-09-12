Il sistema di prenotazione di Steam Frame potrebbe avvantaggiare i bagarini: Valve avrebbe deciso di abbandonare le estrazioni in favore di una coda tradizionale basata sull'ordine di arrivo, ma come sappiamo una soluzione simile ha parecchie vulnerabilità.

I bagarini utilizzano infatti bot e sistemi automatizzati al fine di piazzare i preorder, così da potersi posizionare al meglio rispetto agli utenti normali e riuscire anche a portarsi a casa più pezzi per poi procedere alla rivendita a prezzo maggiorato.

Per il momento si tratta solo di un'indiscrezione basata su data mining: l'insider Brad Lynch avrebbe recuperato due versioni di una comunicazione da parte di Valve che parlano prima di un sistema a estrazione e poi di una coda tradizionale.

Non ci sono però ancora conferme ufficiali: Valve non ha comunicato né il prezzo né la data di uscita di Steam Frame, anche se i rumor indicano il 14 settembre come giorno di lancio e alcuni aggiornamenti di SteamVR suggeriscono che ormai sia tutto pronto.