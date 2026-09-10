Nothing Phone (3) è in promozione su Amazon: il top di gamma cala di prezzo e diventa un best buy

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo del Nothing Phone (3): l'offerta prevede uno sconto del 29% per un costo totale e finale di 599,08€, a fronte degli 849€ di listino. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Il Nothing Phone (3) combina design e tecnologia attraverso la Glyph Matrix, un sistema che permette di visualizzare notifiche, avvisi importanti, funzioni e giochi. Non si limita quindi all'illuminazione, ma introduce un nuovo modo di interagire con lo smartphone. Il comparto fotografico punta sulla versatilità con quattro fotocamere da 50 MP.