Nothing Phone (3) è in promozione su Amazon: il top di gamma cala di prezzo e diventa un best buy

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo del Nothing Phone (3): l'offerta prevede uno sconto del 29% per un costo totale e finale di 599,08€, a fronte degli 849€ di listino. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Il Nothing Phone (3) combina design e tecnologia attraverso la Glyph Matrix, un sistema che permette di visualizzare notifiche, avvisi importanti, funzioni e giochi. Non si limita quindi all'illuminazione, ma introduce un nuovo modo di interagire con lo smartphone. Il comparto fotografico punta sulla versatilità con quattro fotocamere da 50 MP.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Sul fronte delle prestazioni, Phone (3) utilizza la piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 4, con un processore a 8 core fino a 3,2 GHz realizzato con processo a 4 nm. Sono presenti anche AI Engine, RAM LPDDR5X e memoria UFS 4.0, con possibilità di arrivare a 24 GB di RAM tramite Booster.
La batteria supporta la ricarica dall'1 al 50% in meno di 20 minuti, oltre alla ricarica wireless da 15 W e alla ricarica inversa da 5 W. Il display è un AMOLED flessibile da 6,67 pollici con luminosità fino a 4500 nit e 1,07 miliardi di colori e rapporto di contrasto di 1.000.000:1.