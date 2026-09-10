Sony parla di Spider-Man 5 e il possibile periodo di uscita, dopo il successo di Brand New Day

In un'intervista pubblicata da Variety, il CEO di Sony Pictures, Ravi Ahuja, ha menzionato anche Spider-Man 5, ovvero il prossimo film della serie che sembra essere confermato dopo il successo di Spider-Man: Brand New Day, con un vago riferimento al periodo di uscita.

Non si tratta propriamente di un annuncio ufficiale, ma Ahuja ha fatto riferimento in maniera piuttosto chiara a un nuovo film della serie, sostenendo che il prossimo si farà attendere probabilmente circa un paio di anni dopo l'uscita di quest'ultima pellicola.

Come abbiamo visto, Spider-Man: Brand New Day è il primo film sull'Uomo Ragno a incassare due miliardi di dollari, e questo ovviamente significa che Sony non ha alcuna intenzione di mollare l'osso.