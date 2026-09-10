Sony parla di Spider-Man 5 e il possibile periodo di uscita, dopo il successo di Brand New Day

In un'intervista pubblicata da Variety, il CEO di Sony Pictures, Ravi Ahuja, ha menzionato anche Spider-Man 5, ovvero il prossimo film della serie che sembra essere confermato dopo il successo di Spider-Man: Brand New Day, con un vago riferimento al periodo di uscita.
Non si tratta propriamente di un annuncio ufficiale, ma Ahuja ha fatto riferimento in maniera piuttosto chiara a un nuovo film della serie, sostenendo che il prossimo si farà attendere probabilmente circa un paio di anni dopo l'uscita di quest'ultima pellicola.
Come abbiamo visto, Spider-Man: Brand New Day è il primo film sull'Uomo Ragno a incassare due miliardi di dollari, e questo ovviamente significa che Sony non ha alcuna intenzione di mollare l'osso.
Spider-Man 5 è in arrivo
In un articolo di Variety in cui si parla proprio del successo raggiunto dal nuovo film, che secondo Sony peraltro ha avuto successo perché racconta la storia di un ragazzo solo, viene toccato anche l'argomento del prossimo film della serie.
Alla domanda su quando arriverà il prossimo film, Ahuja ha riferito solo "Non abbiamo ancora una data di uscita stabilita. Solitamente ci vogliono circa due anni, ma c'è un nuovo film sullo Spider-Verse in arrivo l'anno prossimo".
Questo conferma che un altro film "regolare" di Spider-Man con protagonista Tom Holland è in programma, sebbene questo si farà probabilmente attendere fino al 2028 o più, considerando che il 2027 dovrebbe essere l'anno di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.
Ci saranno poi da vedere le implicazioni della serie Avengers con Avengers: Secret Wars previsto sempre per il 2027, oltre a un nuovo film sugli X-Men in arrivo nel maggio dello stesso anno.