Muramasa: Revenant Blades ha una data di uscita, annunciata con un nuovo trailer

Marvelous e Vanillaware hanno annunciato la data di uscita ufficiale di Muramasa: Revenant Blades, il nuovo action RPG a scorrimento laterale che è tornato a mostrasi con un lungo trailer del gameplay comunicando anche il lancio fissato per il 4 febbraio 2027.

In tale data, il gioco sarà dunque disponibile su PC, Ps5, Nintendo Switch e Switch 2, al prezzo di 49,99€ in edizione standard per tutte le piattaforme o a 69,99€ per quanto riguarda la Limited Edition, che contiene il gioco e un art book da collezione.

Annunciato da Vanillaware lo scorso giugno, Muramasa: Revenant Blades porta avanti il magico mondo messo in scena dal precedente capitolo Muramasa: La Spada Demoniaca.