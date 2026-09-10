Muramasa: Revenant Blades ha una data di uscita, annunciata con un nuovo trailer

Marvelous e Vanillaware hanno annunciato la data di uscita ufficiale di Muramasa: Revenant Blades, il nuovo action RPG a scorrimento laterale che è tornato a mostrasi con un lungo trailer del gameplay comunicando anche il lancio fissato per il 4 febbraio 2027.
In tale data, il gioco sarà dunque disponibile su PC, Ps5, Nintendo Switch e Switch 2, al prezzo di 49,99€ in edizione standard per tutte le piattaforme o a 69,99€ per quanto riguarda la Limited Edition, che contiene il gioco e un art book da collezione.
Annunciato da Vanillaware lo scorso giugno, Muramasa: Revenant Blades porta avanti il magico mondo messo in scena dal precedente capitolo Muramasa: La Spada Demoniaca.
Sei mitici spadaccini riuniti
In sostanza, Muramasa: Revenant Blades raduna le sei storie dei mitici protagonisti dell'era Genroku in Giappone, ognuno caratterizzato da un proprio background, proprie motivazioni, missioni e stili di combattimento diversi.
Nel gioco abbiamo dunque a che fare con tutti e sei i protagonisti delle storie di Muramasa: Momohime, Kisuke, Okoi, Gonbe, Arashimaru e Rajaki.
Le sei storie possono essere affrontate nell'ordine preferito dai giocatori, rappresentando una sorta di raccolta antologica di questi mitologici racconti dell'era Genroku in forma di action RPG.
Le storie riprendono le leggende legate alle spade forgiate dal maestro Senji Muramasa, armi capaci di donare potere ma anche portare alla follia. Mentre fazioni rivali si contendono queste lame maledette, demoni e spiriti maligni dilagano nel Giappone feudale, intrecciando i destini dei sei personaggi principali.
Il gioco è di fatto un action classico in 2D a scorrimento incentrato su azione a piattaforme e combattimenti all'arma bianca, ma anche con alcuni elementi maggiormente in linea con gli RPG. Il tutto, peraltro, rappresentato con uno stile grafico meraviglioso, che richiama l'arte dell'ukiyo-e giapponese.