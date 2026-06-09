Muramasa: Revenant Blades annunciato da Vanillaware per PS5, Nintendo Switch, Switch 2 e PC

Subito dopo l'evento, Marvelous Europe ha confermato che il gioco arriverà su Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e PC via Steam nei primi mesi del 2027 , segnando anche il debutto del primo gioco dello studio giapponese su PC. Questa edizione includerà inoltre un doppiaggio inglese completo e nuove localizzazioni in diverse lingue. Qui sotto potete vedere il primo trailer ufficiale.

I dettagli della nuova edizione

Il titolo, pubblicato originariamente su Wii nel 2009 e su PS Vita nel 2013, è stato aggiornato per l'hardware moderno con supporto fino a 4K, un sistema di combattimento rinnovato, nuove armi e modalità aggiuntive.

Revenant Blades includerà fin da subito tutte e sei le campagne dedicate ai protagonisti Momohime, Kisuke, Okoi, Gonbe, Arashimaru e Rajaki, permettendo ai giocatori di affrontarle nell'ordine preferito. La storia riprende le leggende legate alle spade forgiate dal maestro Senji Muramasa, armi capaci di donare potere ma anche follia. Mentre fazioni rivali si contendono queste lame maledette, demoni e spiriti maligni dilagano nel Giappone feudale, intrecciando i destini dei sei personaggi principali.

Marvelous ha inoltre annunciato l'arrivo delle edizioni fisiche su PS5, Switch e Switch 2: una Standard Edition da 49,99 € e una Deluxe Edition da 69,99 €, che includerà anche un artbook dedicato alle illustrazioni di Vanillaware. I dettagli sulle versioni digitali console e PC verranno comunicati in un secondo momento.