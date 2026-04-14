Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, prime immagini e dettagli da Sony

Sony ha pubblicato le prime immagini di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il nuovo film d'animazione dedicato a Miles Morales che è stato mostrato alla CinemaCon 2026 con alcune sequenze.
Stando alla descrizione di chi ha potuto assistere alla presentazione, la storia riprende esattamente da dove l'avevamo lasciata alla fine di Spider-Man: Across the Spider-Verse e Miles si ritrova ad avere a che fare con una versione decisamente alternativa di Prowler.
Se non avete visto Across the Spider-Verse, naturalmente, occhio agli spoiler. Come da aspettative, la situazione degenera in fretta e Miles è costretto a usare i suoi poteri elettrici per liberarsi, il che dà vita a uno scontro con il suo sé "malvagio".
A quanto pare il film indugerà sul passato di Miles e di suo zio Aaron appartenenti a questa realtà parallela, raccontando delle attività criminali che hanno svolto in precedenza e che hanno contribuito a consolidare i legame fra i due personaggi.
C'è anche Gwen, ovviamente
In arrivo nelle sale italiane il 16 giugno 2027, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse vedrà ovviamente la presenza di Gwen Stacy e dei suoi amici, impegnati a salvare Miles per permettergli di tentare quantomeno di cambiare il corso degli eventi.
Nelle sequenze presentate alla CinemaCon 2026 si vede appunto Gwen Stacy attraversare un ponte interdimensionale, mentre una moltitudine di varianti di Spider-Man si muove all'interno di una città al neon, enfatizzando la natura sempre più caotica e multiforme del multiverso.
Contemporaneamente Spider-Man 2099 appare davanti a enormi portali dimensionali, mentre The Spot emerge in una versione ancora più inquietante e potente, dicendo che voleva "solo essere preso sul serio" mentre consuma letteralmente l'energia attorno a sé.