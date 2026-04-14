Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, prime immagini e dettagli da Sony

Sony ha pubblicato le prime immagini di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il nuovo film d'animazione dedicato a Miles Morales che è stato mostrato alla CinemaCon 2026 con alcune sequenze.

Stando alla descrizione di chi ha potuto assistere alla presentazione, la storia riprende esattamente da dove l'avevamo lasciata alla fine di Spider-Man: Across the Spider-Verse e Miles si ritrova ad avere a che fare con una versione decisamente alternativa di Prowler.

Se non avete visto Across the Spider-Verse, naturalmente, occhio agli spoiler. Come da aspettative, la situazione degenera in fretta e Miles è costretto a usare i suoi poteri elettrici per liberarsi, il che dà vita a uno scontro con il suo sé "malvagio".

A quanto pare il film indugerà sul passato di Miles e di suo zio Aaron appartenenti a questa realtà parallela, raccontando delle attività criminali che hanno svolto in precedenza e che hanno contribuito a consolidare i legame fra i due personaggi.