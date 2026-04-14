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Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, prime immagini e dettagli da Sony

Sony ha pubblicato le prime immagini di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, presentando un video del film d'animazione alla CinemaCon 2026: ecco tutti i dettagli.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/04/2026
Miles e suo padre in una scena di Spider-Man: Beyond the SpiderVerse

Sony ha pubblicato le prime immagini di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il nuovo film d'animazione dedicato a Miles Morales che è stato mostrato alla CinemaCon 2026 con alcune sequenze.

Stando alla descrizione di chi ha potuto assistere alla presentazione, la storia riprende esattamente da dove l'avevamo lasciata alla fine di Spider-Man: Across the Spider-Verse e Miles si ritrova ad avere a che fare con una versione decisamente alternativa di Prowler.

Se non avete visto Across the Spider-Verse, naturalmente, occhio agli spoiler. Come da aspettative, la situazione degenera in fretta e Miles è costretto a usare i suoi poteri elettrici per liberarsi, il che dà vita a uno scontro con il suo sé "malvagio".

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse avrà una conclusione "soddisfacente" Spider-Man: Beyond the Spider-Verse avrà una conclusione soddisfacente

A quanto pare il film indugerà sul passato di Miles e di suo zio Aaron appartenenti a questa realtà parallela, raccontando delle attività criminali che hanno svolto in precedenza e che hanno contribuito a consolidare i legame fra i due personaggi.

C'è anche Gwen, ovviamente

In arrivo nelle sale italiane il 16 giugno 2027, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse vedrà ovviamente la presenza di Gwen Stacy e dei suoi amici, impegnati a salvare Miles per permettergli di tentare quantomeno di cambiare il corso degli eventi.

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Nelle sequenze presentate alla CinemaCon 2026 si vede appunto Gwen Stacy attraversare un ponte interdimensionale, mentre una moltitudine di varianti di Spider-Man si muove all'interno di una città al neon, enfatizzando la natura sempre più caotica e multiforme del multiverso.

Contemporaneamente Spider-Man 2099 appare davanti a enormi portali dimensionali, mentre The Spot emerge in una versione ancora più inquietante e potente, dicendo che voleva "solo essere preso sul serio" mentre consuma letteralmente l'energia attorno a sé.

#Cinema
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