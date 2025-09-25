Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ha una nuova data di uscita ma ne sarete felici questa volta

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la terza pellicola della saga animata di Sony dedicata a Miles Morale e a suoi viaggi nello Spiderverso, è da lungo tempo atteso. L'uscita è stata rimandata più e più volte, visto che inizialmente era atteso nel 2024 (non che qualcuno ci abbia mai creduto).
Ora, c'è un nuovo cambiamento di data di uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ma non preoccupatevi, non ne sarete affatto infastiditi.
La nuova data di uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse
Precedentemente atteso per il 25 giugno 2026, la pellicola arriverà invece nelle sale cinematografiche USA il 18 giugno 2026. Probabilmente la data di uscita italiana sarà leggermente diversa, ovvero Spider-Man: Beyond the Spider-Verse arriverà qualche giorno prima da noi.
Si tratta di un ennesimo spostamento, che vede il film di Sony cercare la posizione perfetta dentro il mese di giugno visto che inizialmente era stato collocato al 4 giugno. Ora, però, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è in arrivo il 18 giugno, con un anticipo sul posticipo. Sì, è complicato, ma queste piccole modifiche sembrano proprio suggerire che Sony sia alquanto certa che giugno 2026 sia il momento giusto per il film animato.
Gli appassionati di Spider-Man possono quindi gioire e attendere il lungometraggio che concluderà le epiche avventure di Miles Morales, che affronterà nuovi e vecchi nemici.
Segnaliamo infine che Marvel's Spider-Man 2 diventa "iper-realistico" con questa mod per l'illuminazione.