L'action GDR Last Epoch annunciato per PS5 assieme alla nuova espansione Orobyss

Purtroppo al momento, sia la versione PS5 che il DLC non hanno una data di uscita scolpita nella pietra, con maggiori dettagli che arriveranno sicuramente nelle prossime settimane e mesi. Nel frattempo, qui sotto trovate il trailer ufficiale della nuova espansione.

Il team di Eleventh Hour Games ha annunciato che pubblicherà l'action GDR Last Epoch anche su PS5 . Le novità non finiscono qui: contemporaneamente lo studio ha svelato anche l'espansione Orobyss .

Che cos'è Last Epoch

Last Epoch è un action GDR con visuale isometrica in cui affronteremo orde di demoni e mostri di vario genere in una ricca campagna affrontabile in singleplayer e in multiplayer che ci porterà a viaggiare tra passato, presente e futuro.

Nel gioco potremo scegliere 5 classi base differenti (Sentinella, Mago, Primalista, Accolito e Ladro) e un totale di 15 classi maestria, ognuna caratterizzata da punti di forza e stili di combattimento differenti. Il gioco include oltre 100 abilità differenti e sarà possibile personalizzare ognuna di esse, ad esempio aumentandone il danno, la durata, il costo e così via, che assieme alle decine di rami di abilità passive danno vita a un numero praticamente infinito di combinazioni possibili.

Per quanto riguarda l'espansione Orobyss, Eleventh Hour Games non ha svelato molti dettagli, se non che ci aspettano "nuove minacce da sconfiggere, nuovi modi per potenziare le tue build e ancora più bottino da raccogliere, quello bello succulento."