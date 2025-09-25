0

L'action GDR Last Epoch annunciato per PS5 assieme alla nuova espansione Orobyss

Dopo aver riscosso consensi su PC, Last Epoch arriverà su PS5 assieme alla neo-annunciata espansione Orobyss.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/09/2025
Artwork dell'espansione Orobyss di Last Epoch
Last Epoch
Last Epoch
News Video Immagini

Il team di Eleventh Hour Games ha annunciato che pubblicherà l'action GDR Last Epoch anche su PS5. Le novità non finiscono qui: contemporaneamente lo studio ha svelato anche l'espansione Orobyss.

Purtroppo al momento, sia la versione PS5 che il DLC non hanno una data di uscita scolpita nella pietra, con maggiori dettagli che arriveranno sicuramente nelle prossime settimane e mesi. Nel frattempo, qui sotto trovate il trailer ufficiale della nuova espansione.

Che cos'è Last Epoch

Last Epoch è un action GDR con visuale isometrica in cui affronteremo orde di demoni e mostri di vario genere in una ricca campagna affrontabile in singleplayer e in multiplayer che ci porterà a viaggiare tra passato, presente e futuro.

Last Epoch, abbiamo provato il promettente GDR action che guarda a Diablo Last Epoch, abbiamo provato il promettente GDR action che guarda a Diablo

Nel gioco potremo scegliere 5 classi base differenti (Sentinella, Mago, Primalista, Accolito e Ladro) e un totale di 15 classi maestria, ognuna caratterizzata da punti di forza e stili di combattimento differenti. Il gioco include oltre 100 abilità differenti e sarà possibile personalizzare ognuna di esse, ad esempio aumentandone il danno, la durata, il costo e così via, che assieme alle decine di rami di abilità passive danno vita a un numero praticamente infinito di combinazioni possibili.

Per quanto riguarda l'espansione Orobyss, Eleventh Hour Games non ha svelato molti dettagli, se non che ci aspettano "nuove minacce da sconfiggere, nuovi modi per potenziare le tue build e ancora più bottino da raccogliere, quello bello succulento."

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'action GDR Last Epoch annunciato per PS5 assieme alla nuova espansione Orobyss