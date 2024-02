Last Epoch, abbiamo provato il promettente GDR action che guarda a Diablo

Quelli di Eleventh Hour Games sono stati un pelino più furbi. Il loro Last Epoch cerca un compromesso tra due approcci diversi , quasi alle estremità opposte dello stesso spettro, per fare presa sui giocatori che cercano un gameplay stimolante, ma che non vogliono impazzire dietro a troppi parametri. Il gioco è stato in accesso anticipato per parecchio tempo: a pochi giorni dalla pubblicazione, prevista per il 21 febbraio, abbiamo provato la versione più recente di Last Epoch , chiudendo la campagna e spizzicando un endgame che approfondiremo nella nostra futura recensione. Queste sono, quindi, le nostre prime impressioni.

Ogni volta che spunta un nuovo diablolike - la parola con cui ormai ci si riferisce ai GDR action ispirati a Diablo - si finisce sempre per confrontarlo con quelli che sono venuti prima e con quelli che verranno, ma soprattutto con i Diablo, nel bene e nel male tutti quanti, e con Path of Exile, il primo che è già uscito e con il secondo che deve ancora arrivare. La verità è che le due serie sono diventate sostanzialmente i pilastri di un genere poco rappresentato, e tutti quelli che hanno tentato qualcosa di nuovo - compresa la stessa Blizzard - hanno faticato a restare a galla.

Diablo coi viaggi nel tempo?

La campagna non è il trionfo dell'originalità ma fa il suo dovere in qualità di tutorial

Dobbiamo ammettere che la prima impressione che ci ha fatto Last Epoch non è stata esattamente positivissima: a guardarlo sembra una copia meno ispirata sia di Diablo che di Path of Exile. A cominciare dalla schermata di selezione delle classi, passando per il look generico se non proprio stereotipato dei personaggi e del mondo di Eterra, classica ambientazione fantasy sfumata di horror. Gli scenari sono tuttavia molto dettagliati; l'immagine è chiara e pulita, i modelli 3D curati e animati dignitosamente, l'equipaggiamento ricco di particolari e rifiniture fin dai primi livelli di gioco, l'effettistica di abilità e incantesimi sobria ma gratificante.

Insomma, Last Epoch è sicuramente un gioco derivativo, ma di un derivativo fatto bene, impreziosito da una direzione artistica ragionata e curata anche nella diversificazione delle mappe, che vanno dalle foreste vivacemente colorate a deserti aridi, passando per antri bui, grotte e fortezze. Tutto già visto, sì, ma anche per questo gli amanti del genere si sentiranno subito a casa.

C'è da dire che la campagna, pur non essendo particolarmente brillante, sfrutta bene l'escamotage del viaggio nel tempo, riciclando gli stessi scenari in linee temporali diverse che li cambiano e trasformano. È una cosa à la Chrono Trigger, se masticate un po' di JRPG. Il giocatore si ritrova per il caso o per il destino - fate vobis - a combattere contro un'entità, il Void, che minaccia Eterra attraverso quattro diverse ere principali, che si ramificano in molteplici linee temporali: uno stratagemma narrativo visto e rivisto ma che, ironicamente, contestualizza con furbizia alcuni contenuti dell'endgame.

La campagna si completa in poche ore e non ci sono troppi tempi morti: le missioni secondarie non sono molte, mentre quella principale è piuttosto dritta e quando diverge dal sentiero apparentemente prestabilito lo fa con intelligenza, senza costringerci a fastidiosi girotondi, complice una generosa distribuzione dei punti di teletrasporto e una disposizione dei nemici che ci tiene sempre sotto assedio ma non appare mai veramente soverchiante.

Una volta uscito, Last Epoch godrà di un'illuminazione e un'effettistica migliorate

Pur non essendo particolarmente impegnativa, se escludiamo qualche boss più rognoso, che richiede un buon tempismo nelle reazioni agli ormai onnipresenti attacchi telegrafati, la campagna rappresenta una sorta di addestramento, e naturalmente può essere saltata sui personaggi secondari dopo averla completata almeno una volta. Avremmo sicuramente preferito un pizzico di originalità in più ma è chiaro come il sole che a Eleventh Hour Games interessava soprattutto imbastire il gameplay piuttosto che il contorno: è forse lo spazio in cui non sono riusciti a trovare veramente la quadra poiché, pur essendo anche più lunga del necessario, la campagna di Diablo 4 è indubbiamente migliore dal punto di vista della narrativa e della caratterizzazione dei personaggi.

In questo senso, più che alla campagna - comunque decisamente godibile - bisogna guardare al gameplay e all'endgame, e se su quest'ultimo preferiamo esprimerci in sede di recensione, dopo averlo sviscerato a dovere, in questa circostanza possiamo già esprimere qualche opinione sulle funzionalità davvero interessanti di questo nuovo diablolike.