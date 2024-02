Reddit avrebbe venduto i dati dei suoi utenti a una compagnia di IA, stando a Bloomberg

Reddit non ha voluto commentare la notizia, ma il tempismo del presunto accordo è davvero sospetto, visto che la compagnia sta per quotarsi in borsa.

Stando a un nuovo report di Bloomberg , Reddit avrebbe venduto i dati dei suoi utenti a una compagnia che si occupa di IA , non meglio specificata, per 60 milioni di dollari. L'obiettivo sarebbe stato quello di addestrare l'IA con i contenuti creati dagli ignari utenti.

Problemi per il futuro

Le IA stanno prendendo sempre più piede

Va detto che le compagnie che si occupano di social network vivono monetizzando i dati dei loro utenti, quindi anche Reddit farà lo stesso sin dalla sua fondazione. Il problema è sempre di tipo legale, perché un conto è vendere dati per questioni commerciali, un conto è farlo per addestrare un'intelligenza artificiale. Oltretutto Reddit è pieno di materiale piratato, quindi il rischio è che tra i molti contenuti dati in pasto all'IA ce se siano anche moltissimi protetti dal diritto d'autore.

Comunque sia è presto per tirare le somme, visto che non ci sono commenti ufficiali da parte della compagnia o indagini ufficiali in corso. Ciò che è certo è che anche altre piattaforme potrebbero seguire la stessa via, aprendo dei problemi ancora più grossi per artisti e scrittori.

Molti aspettano l'intervento dei legislatori per risolvere la situazione e limitare il furto di dati operato dalle compagnia IA che attualmente ha delle dimensioni davvero ciclopiche. Comunque sia staremo a vedere se accadrà qualcosa in futuro, quando immaginiamo che notizie del genere si moltiplicheranno.