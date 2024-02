Helldivers 2 è giocato soprattutto su PC, per i dati di Circana

Stando al "Player Engagement Tracker" di Circana, strumento che si occupa di rilevare il coinvolgimento dei giocatori, Helldivers 2 sarebbe giocato soprattutto su PC e sensibilmente meno su PS5 . A riportare il dato è stato l'analista Mat Piscatella, che si occupa da anni di studiare i numeri fatti dall'industria dei videogiochi in Nord America.

Un risultato atteso

Il post di Piscatella

Da notare che dopo la pubblicazione, il post di Piscatella è stato cancellato, non sappiamo per quale motivo.

Comunque sia, il fatto che un titolo come Helldivers 2 abbia più successo su PC che su PS5 non ci sembra incredibile, considerando le tradizioni delle due piattaforme. In fondo stiamo parlando di un TPS cooperativo, genere che su PC ha un grosso richiamo sul pubblico.

C'è anche da dire che i dati fanno riferimento a un bacino di giocatori differenti, ossia non indicano il fatto che la versione PC abbia venduto quattro volte quella PS5, ma solo che su PC il coinvolgimento appare maggiore che su PS5.

Detto questo, su PC Helldivers 2 ha superato i 400.000 giocatori contemporanei, come rilevato da SteamDB.