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Sei alla ricerca di una scheda madre? La B650M di Gigabyte è in offerta su AliExpress, risparmia con il coupon dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della scheda madre B650M di Gigabyte.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   14/04/2026
GIGABYTE B650M

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo della scheda madre B650M di Gigabyte: tramite l'applicazione del coupon MULTI15 (o ITAr15) dal valore di 15€, il costo cala a 129,99€. Puoi accedere alla pagina dedicata per acquistarla direttamente tramite questo link.

La Gigabyte B650M è una scheda madre progettata per offrire prestazioni solide e compatibilità con le più recenti piattaforme AMD. Grazie al socket AMD AM5, supporta i processori AMD Ryzen 7000 series, AMD Ryzen 8000 series e AMD Ryzen 9000 series. Dal punto di vista energetico, integra un design di alimentazione 5+2+2 fasi che garantisce stabilità e affidabilità anche sotto carichi elevati.

Ulteriori dettagli sulla scheda madre

La memoria è gestita tramite due slot DDR5 in configurazione dual channel, compatibili con profili AMD EXPO e Intel XMP, per prestazioni ottimizzate. Per lo storage, la scheda offre uno slot M.2 PCIe 4.0 x4, ideale per SSD ad alta velocità.

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Il design include inoltre uno slot PCIe x16 per la scheda grafica con sistema di sgancio rapido senza attrezzi, facilitando l'installazione e la manutenzione. Sul fronte connettività, è dotata di rete a 2,5 Gigabit e supporto WiFi, oltre a uscite video HDMI e VGA. La tecnologia Smart Fan 6 consente un controllo avanzato delle ventole, mentre Q-Flash Plus permette di aggiornare il BIOS.

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