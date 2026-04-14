Sei alla ricerca di una scheda madre? La B650M di Gigabyte è in offerta su AliExpress, risparmia con il coupon dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo della scheda madre B650M di Gigabyte: tramite l'applicazione del coupon MULTI15 (o ITAr15) dal valore di 15€, il costo cala a 129,99€. Puoi accedere alla pagina dedicata per acquistarla direttamente tramite questo link.
La Gigabyte B650M è una scheda madre progettata per offrire prestazioni solide e compatibilità con le più recenti piattaforme AMD. Grazie al socket AMD AM5, supporta i processori AMD Ryzen 7000 series, AMD Ryzen 8000 series e AMD Ryzen 9000 series. Dal punto di vista energetico, integra un design di alimentazione 5+2+2 fasi che garantisce stabilità e affidabilità anche sotto carichi elevati.
Ulteriori dettagli sulla scheda madre
La memoria è gestita tramite due slot DDR5 in configurazione dual channel, compatibili con profili AMD EXPO e Intel XMP, per prestazioni ottimizzate. Per lo storage, la scheda offre uno slot M.2 PCIe 4.0 x4, ideale per SSD ad alta velocità.
Il design include inoltre uno slot PCIe x16 per la scheda grafica con sistema di sgancio rapido senza attrezzi, facilitando l'installazione e la manutenzione. Sul fronte connettività, è dotata di rete a 2,5 Gigabit e supporto WiFi, oltre a uscite video HDMI e VGA. La tecnologia Smart Fan 6 consente un controllo avanzato delle ventole, mentre Q-Flash Plus permette di aggiornare il BIOS.