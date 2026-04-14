Sei alla ricerca di una scheda madre? La B650M di Gigabyte è in offerta su AliExpress, risparmia con il coupon dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo della scheda madre B650M di Gigabyte: tramite l'applicazione del coupon MULTI15 (o ITAr15) dal valore di 15€, il costo cala a 129,99€. Puoi accedere alla pagina dedicata per acquistarla direttamente tramite questo link.

La Gigabyte B650M è una scheda madre progettata per offrire prestazioni solide e compatibilità con le più recenti piattaforme AMD. Grazie al socket AMD AM5, supporta i processori AMD Ryzen 7000 series, AMD Ryzen 8000 series e AMD Ryzen 9000 series. Dal punto di vista energetico, integra un design di alimentazione 5+2+2 fasi che garantisce stabilità e affidabilità anche sotto carichi elevati.