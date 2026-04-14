YouTube, meno pubblicità nelle live: la chat decide quando bloccare gli annunci

YouTube sta sperimentando un cambiamento importante nella gestione degli annunci durante le dirette, con un approccio che lega la pubblicità al comportamento degli utenti. L'obiettivo è limitare le interruzioni nei momenti più intensi delle trasmissioni, spesso coincidenti con picchi di interesse e partecipazione.
La novità riguarda in particolare gli annunci mid-roll non skippabili, tra gli elementi più criticati nelle live. Il nuovo sistema promette di renderli meno invasivi, senza richiedere abbonamenti a pagamento o strumenti esterni per evitarli.
La chat per fermare gli annunci pubblicitari
Il funzionamento si basa su un principio semplice: più la chat è attiva, meno spazio viene lasciato agli annunci. Quando il numero di messaggi, reazioni e interazioni supera una certa soglia, la piattaforma sospende automaticamente la pubblicità per tutti gli spettatori collegati in quel momento.
Fino ad oggi le alternative per evitare interruzioni erano due: si poteva sottoscrivere un abbonamento Premium oppure affidarsi a browser con blocco pubblicità integrato. In assenza di queste soluzioni, gli annunci compaiono anche nei momenti meno opportuni, interrompendo eventi chiave o fasi decisive delle dirette.
Il nuovo sistema dovrebbe invece monitorare l'attività della chat in tempo reale e interviene nei picchi di coinvolgimento, come durante annunci importanti o momenti cruciali nei contenuti di gaming. In questi casi, la piattaforma sospende automaticamente gli annunci per l'intero canale, introducendo una forma di "blocco collettivo" guidato dalla community.
Parallelamente, YouTube ha ampliato alcune funzionalità legate all'interazione. I regali virtuali, già presenti in formato verticale, vengono estesi anche alle dirette orizzontali. Si tratta di sticker digitali acquistabili durante lo streaming, disponibili per creator in diversi mercati tra cui Canada, Corea del Sud, Indonesia, Thailandia, Australia e Nuova Zelanda.
Un'altra modifica riguarda chi effettua donazioni. Dopo l'invio di Super Chat, Super Sticker o regali, viene garantita una breve finestra senza pubblicità, pensata per evitare che i ringraziamenti del creator vengano interrotti da annunci automatici.
Cambia anche l'organizzazione della chat: le dirette verticali e orizzontali condividono ora lo stesso spazio di conversazione. I creator possono trasmettere simultaneamente in entrambi i formati, mentre il pubblico, indipendentemente dal dispositivo utilizzato, partecipa a un'unica discussione.
Per i creator resta necessario mantenere attivi gli annunci automatici affinché il sistema funzioni correttamente. Il punto centrale diventa quindi il comportamento della community: la riduzione delle interruzioni dipende direttamente dal livello di partecipazione degli spettatori. Voi che cosa ne pensate? La trovate una soluzione sensata? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.