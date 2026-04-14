YouTube, meno pubblicità nelle live: la chat decide quando bloccare gli annunci

YouTube sta sperimentando un cambiamento importante nella gestione degli annunci durante le dirette, con un approccio che lega la pubblicità al comportamento degli utenti. L'obiettivo è limitare le interruzioni nei momenti più intensi delle trasmissioni, spesso coincidenti con picchi di interesse e partecipazione.

La novità riguarda in particolare gli annunci mid-roll non skippabili, tra gli elementi più criticati nelle live. Il nuovo sistema promette di renderli meno invasivi, senza richiedere abbonamenti a pagamento o strumenti esterni per evitarli.