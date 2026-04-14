Motorola svela design e colorazioni del nuovo Edge 70 Pro: vediamo com'è

Motorola è al lavoro su diversi nuovi smartphone, tra cui la serie Edge 70, destinata ad ampliarsi con l'arrivo del nuovo Edge 70 Pro. Proprio di recente, l'azienda ha anticipato alcuni dettagli della variante Pro, mettendo in evidenza le diverse finiture. Sebbene il nome ufficiale non sia stato ancora confermato, si tratta quasi certamente dell'Edge 70 Pro. Vediamo quindi com'è.

Design e caratteristiche Attraverso una promozione di Flipkart India, Motorola ha mostrato il design di quello che dovrebbe essere l'Edge 70 Pro. L'azienda parla di una "finitura satinata di lusso", precisamente in una colorazione verde pistacchio. Tuttavia, possiamo aspettarci altri due colori per questo dispositivo, ovvero Pantone Titan (blu) e bianco/grigio con finitura marmorizzata. Secondo le ultime indiscrezioni, lo smartphone potrebbe essere disponibile anche nelle varianti Pantone Zinfandel (marrone rossiccio) e una versione con texture effetto legno. In ogni caso, è bene prendere certe informazioni con le pinze, in attesa di conferme più concrete. Ad ogni modo, il teaser è strettamente legato al semplice design del prodotto, quindi non sono state rivelate le specifiche tecniche. Anche le indiscrezioni restano piuttosto limitate: alcune certificazioni menzionano 5G, Wi-Fi 6E e NFC, ma senza ulteriori dettagli concreti. Lo smartphone potrebbe integrare una batteria al silicio-carbonio da 6.500 mAh, con conseguenti vantaggi in termini di autonomia.