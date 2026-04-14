Docking station per Steam Deck e altri dispositivi in sconto su AliExpress

La docking station targata UGREEN per Steam Deck, ROG Ally e Legion GO è in sconto su AliExpress a 54,35 €, ma con i codici MULTI7 o ITAR07 risparmierai altri 7 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link. In questo caso si tratta della versione con 9 porte per la massima flessibilità.

Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.