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Docking station per Steam Deck e altri dispositivi in sconto su AliExpress

Se hai bisogno di un supporto per Steam Deck, ROG Ally e altri dispositivi, la docking station UGREEN è in sconto su AliExpress. Con i nostri codici risparmierai ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/04/2026
Docking station UGREEN

La docking station targata UGREEN per Steam Deck, ROG Ally e Legion GO è in sconto su AliExpress a 54,35 €, ma con i codici MULTI7 o ITAR07 risparmierai altri 7 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link. In questo caso si tratta della versione con 9 porte per la massima flessibilità.

Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.

Un accessorio versatile

Questa docking station supporta risoluzioni fino a 4K@120Hz con frequenza di aggiornamento variabile VRR/FreeSync/G-Sync per un gameplay più fluido. In questo caso sono presenti ben 9 porte per offrirti la massima flessibilità. Il dock USB-C supporta una velocità di 1000/100/10 Mbps ed è dotato anche di una porta USB-C PD da 100 W.

Docking station UGREEN
Docking station UGREEN

Si tratta quindi di un prodotto versatile, quindi di un vero e proprio hub che funge anche da supporto. Grazie al silicone antiscivolo potrai posizionare il dispositivo Steam Deck in modo stabile. Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e che i prezzi potrebbero subire variazioni dopo la stesura dell'articolo.

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