Docking station per Steam Deck e altri dispositivi in sconto su AliExpress

La docking station targata UGREEN per Steam Deck, ROG Ally e Legion GO è in sconto su AliExpress a 54,35 €, ma con i codici MULTI7 o ITAR07 risparmierai altri 7 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link. In questo caso si tratta della versione con 9 porte per la massima flessibilità.
Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.
Un accessorio versatile
Questa docking station supporta risoluzioni fino a 4K@120Hz con frequenza di aggiornamento variabile VRR/FreeSync/G-Sync per un gameplay più fluido. In questo caso sono presenti ben 9 porte per offrirti la massima flessibilità. Il dock USB-C supporta una velocità di 1000/100/10 Mbps ed è dotato anche di una porta USB-C PD da 100 W.
Si tratta quindi di un prodotto versatile, quindi di un vero e proprio hub che funge anche da supporto. Grazie al silicone antiscivolo potrai posizionare il dispositivo Steam Deck in modo stabile. Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e che i prezzi potrebbero subire variazioni dopo la stesura dell'articolo.