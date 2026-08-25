Il thriller sci-fi Ontos torna a mostrarsi con un gameplay trailer

Tra i titoli presenti all'Opening Night Live della Gamescom 2026 c'era anche Ontos , il nuovo thriller sci‑fi di Frictional Games in arrivo su PS5, Xbox e PC nel 2027 . Per l'occasione, lo studio ha mostrato per la prima volta il gameplay attraverso un trailer dedicato.

I primi dettagli su Ontos

Ontos ci porterà ai confini della realtà nei panni di Aditi Amani, chiamata a esplorare il Samsara, un ex albergo lunare creato dal padre: un brillante scienziato diventato profeta. Quella che nasce come una ricerca personale si trasforma rapidamente in un incubo fatto di inganni, oscurità e rivelazioni inquietanti sulla natura dell'esistenza.

Il Samsara è un luogo in cui la realtà si sgretola e ogni esperimento mette alla prova i limiti della scienza e della moralità. Le prove non sono semplici enigmi, ma scelte con conseguenze tangibili, capaci di ribaltare anche le decisioni più etiche.

La base lunare è un vasto labirinto interconnesso, costruito sulle rovine di una colonia mineraria e di un hotel decaduto, oggi conteso da diverse fazioni filosofiche. Tra laboratori ricavati da casinò, palcoscenici teatrali trasformati in centri di ricerca e grotte lunari piene di macchinari, ogni ambiente racconta una storia e nasconde un segreto.