No Law è tornato a mostrarsi all'Opening Night Live 2026

No Law di Krafton è tornato a mostrarsi in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2026, dove è stato presentato un trailer di gameplay davvero intenso.

No Law è un cyber-noir in prima persona ambientato a Port Desire, una città portuale industriale e decadente dove la legge ha ormai lasciato spazio alla violenza e alla criminalità. Il protagonista è Grey Harker, un veterano segnato dalle esperienze militari e dalle gravi ferite riportate durante il suo ultimo incarico. Deciso a lasciarsi l'esercito alle spalle e condurre una vita tranquilla, Harker si ritrova però coinvolto in una vicenda che lo costringerà a tornare a confrontarsi con il lato più oscuro della città.

Port Desire è costruita verticalmente su una scogliera affacciata sul mare e alterna tetti immersi nello smog, vicoli degradati e aree industriali invase dalla vegetazione. La città è descritta come un crocevia commerciale nel quale convivono persone di ogni estrazione sociale e dove, in assenza di una vera autorità, ognuno sembra essere disposto a farsi giustizia da sé.