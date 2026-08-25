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Cinder City ci mostra il disturbante mondo di gioco con un trailer alla Gamescom 2026

Durante la Gamescom 2026 abbiamo potuto vedere Cinder City uno sparatutto cinematico open-world in terza persona ambientato in un futuro non lontano in cui Seoul è caduta.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/08/2026
Cinder City
Cinder City
Cinder City
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In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2026, sul palco di Geoff Keighley abbiamo avuto modo di vedere Cinder City, uno sparatutto open-world in terza persona.

Il gioco è previsto solo per PC Steam, al momento.

Il trailer di Cinder City

In Cinder City possiamo diventare uno dei Cinderknight, ognuno con abilità uniche, ed ergerci come una delle ultime linee di difesa contro maniaci Hyde, creature perverse e fazioni ostili che colpiscono senza preavviso. La città è però caduta e nessuno spazio è sicuro.

Si tratta di un MMO a mondo aperto con meccaniche da GDR e sparatutto, nel quale affrontare dungeon, raid di gruppo e missioni cooperative.

Cinder City è stato mostrato con un nuovo trailer al GeForce Gamer Festival Cinder City è stato mostrato con un nuovo trailer al GeForce Gamer Festival

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