Migliora il tuo set da gaming con la tastiera Corsair K55 RGB PRO: è in promozione su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile una promo interessante che fa calare il prezzo della tastiera Corsair K55 RGB PRO: l'offerta prevede uno sconto attivo del 17% per un costo totale e finale d'acquisto di 49,89€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: La Corsair K55 RGB PRO è una tastiera pensata per il gaming e per l'utilizzo quotidiano, caratterizzata da una serie di funzioni progettate per offrire praticità durante le sessioni di gioco. La retroilluminazione RGB dinamica permette di personalizzare l'aspetto della tastiera scegliendo tra sei effetti di illuminazione integrati, assegnando inoltre colori differenti alle varie zone oppure creando una configurazione personalizzata.
Ulteriori dettagli sulla tastiera
A disposizione ci sono sei tasti macro dedicati, che consentono di attivare rapidamente funzioni, scorciatoie o sequenze di pressione dei tasti. La loro configurazione può essere gestita attraverso il software CORSAIR iCUE, offrendo maggiore flessibilità nella personalizzazione dei comandi in base alle proprie esigenze.
La tastiera dispone inoltre di un design resistente alla polvere e ai liquidi, con certificazione IP42, pensata per proteggere il dispositivo da piccoli incidenti e consentire di continuare a giocare senza interruzioni.
Per migliorare il comfort durante l'utilizzo prolungato, la K55 RGB PRO integra un poggiapolsi rimovibile in gomma, caratterizzato da una superficie ruvida e antiscivolo che contribuisce a ridurre lo sforzo sui polsi.