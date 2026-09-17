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Un'oscura meraviglia a basso costo: Alice: Madness Returns per PC in forte sconto su Instant Gaming

Alice: Madness Returns per PC precipita nella tana del Bianconiglio a un prezzo minuscolo: ecco l'offerta di Instant Gaming per recuperare questo cupo action adventure con pochi euro.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   17/09/2026
alice: madness Returns
Alice: Madness Returns
Alice: Madness Returns
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Il ritorno nel Paese delle Meraviglie assume contorni decisamente macabri, ma il biglietto di sola andata è oggi alla portata di tutti. Trovate Alice: Madness Returns per PC a soli 2,99€ all'interno del catalogo di Instant Gaming, partendo da un prezzo di listino fisso di 10 €. Calcolando l'aggiunta dell'IVA al 22% necessaria per la transazione, la spesa esatta al checkout si assesta su 3,65€. Lo store applica un ribasso a schermo del 70% sul costo netto, ma confrontando il listino di partenza con la cifra effettiva vi garantite un risparmio reale di 6,35 €. Potete far vostro il gioco e riscattare subito la chiave digitale per il client EA App sfruttando il box o il link posizionato qui.

Azione, platforming e una mente frammentata: il gameplay di Alice

Il visionario titolo d'azione diretto da American McGee vi trascina nella psiche tormentata di Alice Liddell, costretta ad affrontare i propri traumi esplorando una versione corrotta e grottesca del Paese delle Meraviglie. L'impianto di gioco alterna impegnative sezioni platform a furiosi combattimenti all'arma bianca, permettendovi di utilizzare strumenti bizzarri come la Lama Vorpale e il Macinapepe Gatling per smembrare le creature nate dagli incubi della ragazza.

La cruda estetica vittoriana si sposa con un level design ricco di collezionabili, utili a sbloccare potenziamenti o svelare frammenti nascosti del passato della protagonista. Questa versione PC, attivabile tramite codice sull'EA App, gira in modo fluido su qualsiasi configurazione moderna e garantisce un'esperienza solida e reattiva, supportando senza problemi i controller di ultima generazione.

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