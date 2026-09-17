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Galaxy S26 FE è al minimo storico su Amazon: costa 120 € in meno

Tra le offerte di Amazon troviamo lo smartphone Galaxy S26 FE con One UI 9, funzioni IA e processore processore Exynos 2500.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   17/09/2026
Galaxy S26 FE

Su Amazon è attualmente disponibile il Galaxy S26 FE da 128 GB a 699 € (685 € se sei utente Prime) rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, ovvero 799 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Inoltre, potresti applicare un coupon da 50 €. Se sei interessato, puoi acquistare la tua colorazione preferita cliccando sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

One UI 9, funzioni IA e altre caratteristiche

Lo smartphone è alimentato dal processore Exynos 2500 e utilizza una batteria da 4.900 mAh. Inoltre, adotta un comparto fotografico basato su un sensore principale da 50 MP, teleobiettivo da 8 MP e ultra-grandangolare da 12 MP. Potrai provare diverse funzioni IA, insieme a One UI 9. Now Nudge amplia i suggerimenti alle notifiche; novità anche per Cerchia e Cerca con Google, che permette di individuare più elementi all'interno della stessa immagine.

Galaxy S26 FE
Galaxy S26 FE

Nel complesso, si tratta di un buon prodotto, tuttavia adatto a chi non ha esigenze troppo specifiche. Se il prezzo dovesse essere ancora troppo alto per te, potrebbe aver senso attendere ancora. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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