Il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c è al minimo storico su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c a 79,99 € rispetto al prezzo consigliato di 159,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 50%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Veloce, preciso e affidabile
Questo mouse è stato progettato insieme ai migliori atleti di eSport. Si tratta di un prodotto leggero dal design compatto, con pulsanti laterali programmabili e un formato in grado di garantire comfort e precisione. Il sensore HERO 2 offre prestazioni ottime, con un tracciamento di oltre 888 IPS, 88 G e fino a 44.000 DPI. Inoltre, offre un polling fino a 8 kHz per un'ottima reattività.
L'autonomia è di 95 ore con una sola carica, mentre i piedini in PTFE assicurano una buona scorrevolezza. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.