Thriller psicologico nella Toscana del '44: Martha Is Dead per PC scende del 90% su Instant Gaming

Affrontate le ombre della Seconda Guerra Mondiale in Toscana con Martha Is Dead per PC: il gioco, sviluppato in Italia, è infatti in sconto a 2,89€ su Instant Gaming, partendo da un prezzo di listino originale pari a 30 €. Applicando l'IVA al 22%, il prezzo finale ammonta a 3,53 €. Lo store applica un taglio del 90% sulla cifra netta a schermo, ma sottraendo la spesa ivata al listino di partenza vi assicurate un risparmio reale di 26,47 €. Potete riscattare la chiave digitale direttamente sul vostro profilo Steam utilizzando il link presente nel box in pagina.
Misticismo, folklore e i traumi della seconda guerra mondiale su Steam
Il titolo firmato dallo studio italiano LKA vi cala nei panni di Giulia, figlia di un soldato tedesco, intenta a indagare sulla tragica scomparsa della sorella gemella Martha nello scenario rurale del 1944. L'esperienza mescola la narrazione in prima persona con elementi folcloristici, sequenze di teatro con marionette e l'uso di tarocchi per sbloccare ricordi e visioni.
Una meccanica centrale del gameplay riguarda la fotografia d'epoca: dovrete scattare foto in stile anni '40 per poi sviluppare manualmente i rullini all'interno di una camera oscura perfettamente ricostruita. La versione PC Steam mette in mostra ambienti dettagliati realizzati in Unreal Engine, un doppiaggio integrale in lingua italiana che garantisce il massimo coinvolgimento e il pieno supporto per i comandi via controller.