Se sei alla ricerca di un'avventura inquietante in prima persona, Martha is Dead per PC è attualmente su Instant Gaming a 2,55 € invece di 30 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Martha is Dead per PC costa 2,55 € su Instant Gaming: è un thriller psicologico in prima persona
Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Martha is Dead per PC in super sconto. Si tratta di un'avventura inquietante che combina realtà, superstizione e la tragedia della guerra.