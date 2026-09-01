Martha is Dead per PC costa 2,55 € su Instant Gaming: è un thriller psicologico in prima persona

Se sei alla ricerca di un'avventura inquietante in prima persona, Martha is Dead per PC è attualmente su Instant Gaming a 2,55 € invece di 30 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura altamente immersiva

Si tratta di un'avventura horror dagli autori di The Town of Light, ed è la scelta ideale per chi cerca un titolo con una direzione artistica eccellente e con un mix di folclore e superstizioni. La storia è ambientata nell'Italia del 1944, mentre il conflitto tra la Germania e le Forze Alleate diventa sempre più intenso. Martha è morta e Giulia, sua sorella gemella, dovrà affrontare il trauma della perdita.

Martha is Dead

Potrai vivere un processo narrativo delicato e scritto con grande accuratezza, seppur con momenti spesso disturbanti. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.