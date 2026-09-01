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Martha is Dead per PC costa 2,55 € su Instant Gaming: è un thriller psicologico in prima persona

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Martha is Dead per PC in super sconto. Si tratta di un'avventura inquietante che combina realtà, superstizione e la tragedia della guerra.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/09/2026
Martha is Dead
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Se sei alla ricerca di un'avventura inquietante in prima persona, Martha is Dead per PC è attualmente su Instant Gaming a 2,55 € invece di 30 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura altamente immersiva

Si tratta di un'avventura horror dagli autori di The Town of Light, ed è la scelta ideale per chi cerca un titolo con una direzione artistica eccellente e con un mix di folclore e superstizioni. La storia è ambientata nell'Italia del 1944, mentre il conflitto tra la Germania e le Forze Alleate diventa sempre più intenso. Martha è morta e Giulia, sua sorella gemella, dovrà affrontare il trauma della perdita.

Martha is Dead
Martha is Dead

Potrai vivere un processo narrativo delicato e scritto con grande accuratezza, seppur con momenti spesso disturbanti. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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