Google Pixel 10a è in promo su AliExpress con 45€ di sconto: è lui il medio-gamma da prendere

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo del Google Pixel 10a: tramite l'applicazione del codice sconto ITAFF45 è possibile risparmiare 45€ sul costo finale dello smartphone che raggiunge i 383,79€. Puoi acquistarlo tramite questo link, la spedizione è prevista tra il 2 e l'8 settembre dalla Francia.
Il Google Pixel 10a è uno smartphone pensato per offrire un buon equilibrio tra prestazioni, qualità del display e autonomia, inserendosi nella fascia dei dispositivi più accessibili della gamma Pixel. Il design presenta uno spessore di 9 mm, mentre la certificazione IP68 garantisce una buona protezione contro acqua e polvere.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Il dispositivo integra un display P-OLED da 6,3", caratterizzato da una risoluzione di 1080 x 2424 pixel. Il pannello supporta inoltre la tecnologia HDR e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, caratteristiche che contribuiscono a rendere più fluide le animazioni e la navigazione tra le diverse schermate.
Sotto la scocca trova spazio il processore Google Tensor G4. Il chip è progettato per gestire le attività quotidiane e le applicazioni offrendo prestazioni adeguate alle esigenze di uno smartphone moderno.
Per l'autonomia, Pixel 10a dispone di una batteria da 5.100 mAh, pensata per garantire una buona durata nell'utilizzo quotidiano. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 48 megapixel, mentre sulla parte frontale è presente un sensore da 13 megapixel, destinato a selfie e videochiamate.