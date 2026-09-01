Google Pixel 10a è in promo su AliExpress con 45€ di sconto: è lui il medio-gamma da prendere

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo del Google Pixel 10a: tramite l'applicazione del codice sconto ITAFF45 è possibile risparmiare 45€ sul costo finale dello smartphone che raggiunge i 383,79€. Puoi acquistarlo tramite questo link, la spedizione è prevista tra il 2 e l'8 settembre dalla Francia.

Il Google Pixel 10a è uno smartphone pensato per offrire un buon equilibrio tra prestazioni, qualità del display e autonomia, inserendosi nella fascia dei dispositivi più accessibili della gamma Pixel. Il design presenta uno spessore di 9 mm, mentre la certificazione IP68 garantisce una buona protezione contro acqua e polvere.